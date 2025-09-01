Podemos reprocha al Consejo de Mujeres que dé su apoyo a Dulce Gallego en nombre de todas sus integrantes

Archivo - La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez (a la izda), y la portavoz de Podemos Xixónl, Alejandra Tejón, durante una campaña de recogida de firmas contra la planta de pirolisis (Archivo) - PODEMOS XIXÓN - Archivo

La formación morada acusa a la ex concejala socialista de difamar al colectivo LGTBIQ+

GIJÓN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido político Podemos ha criticado este lunes el comunicado hecho público por el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón en apoyo a la ex edil Dulce Gallego, por la "cancelación" hecha por parte de Xega.

"Como mujeres, como feministas y como entidad representada en el propio Consejo, no podemos aceptar que en nuestro nombre se justifiquen las difamaciones lgtbiq-fóbicas y se adopte el discurso de una falsa cultura de la cancelación que promueven las ultraderechas", han afirmado a través de un comunicado.

Y si bien argumentan que Gallego tiene el mismo derecho a expresar sus puntos de vista que cualquier otra persona o colectivo interpelado a rechazarlos, han remarcado que lo que no existe es el derecho "de difamar, ni el de promover discursos de odio".

Para Podemos, está claro que las palabras de Gallego en un artículo, y que han llevado a Xega a su cancelación, no se basan en una "opinión" ni un "razonamiento", sino en una acusación "explícita y grosera" proferida por la ex concejala socialista de que "las siglas LGTBIQ+ incluyen, textualmente, 'algo denominado pedofilia'".

"Nos mantenemos firmemente al lado de Xega en el posicionamiento de que este tipo de agresiones son incompatibles con la seguridad, la dignidad y el bienestar de las personas", han trasladado.

Al tiempo, han considerado "osado que se pretenda deslegitimar a una entidad que lleva más de treinta años siendo la referencia en la defensa de los derechos LGTBIQ+ en Asturias y que se tache de 'cancelación' a la decisión libre, precisamente, de no compartir espacios con personas que se muestran abierta y públicamente hostiles al colectivo", han justificado desde Podemos.