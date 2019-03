Pola afirma que la postura de Naturgy sobre Soto de la Barca se mantiene a pesar de lo indicado por Mallada

Publicado 28/03/2019 12:11:21 CET

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, el socialista Isaac Pola, ha asegurado que la posición de la empresa Naturgy sobre la térmica de Soto de la Barca (Tineo) no ha variado, por lo que ha defendido no "dar expectativas a no ser que estén concretadas" después de que la candidata 'popular' Teresa Mallada asegurara este martes que Naturgy es "receptiva" a retrasar el cierre y desarrollar otros proyectos.

Pola ha indicado este jueves en el Pleno de la Junta General que el Principado está trabajando con la empresa sobre posibles alternativas para paliar los efectos del posible cierre de la central, algo que todavía no se ha permitido desde el Ministerio de Industria.

Así, desde el Principado se trabaja pensando en los dos posibles escenarios, intentando evitar el cierre y a la vez buscando proyectos aleternativos si este se lleva a cabo. En ese sentido, Pola se ha mostrado contrario a generar "falsas esperanzas" después de que la candidata del PP al Principado, Teresa Mallada, haya asegurado que la empresa Naturgy, propietaria de la central térmica de Soto de la Barca, es "receptiva" a garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo más allá del cierre de la planta.

Pola ha mostrado su sorpresa por estas palabras y ha defendido seguir trabajando y no dar "expectativas a no ser que están concretadas por que es muy sencillo decirle a la gente lo que quiere oír". Así, ha reiterado que el Principado es partidario de evitar el cierre pero no tiene capacidad normativa para ello ni para "obligar a la empresa a cumplir sus compromisos con el territorio", aunque trabajan en ese sentido.

Las palabras del consejero han venido después de una pregunta del diputado 'popular' Matías Feito sobre las alternativas previstas por el Gobierno autonómico al cierre de la térmica. Así, el diputado ha pedido al consejero "ayuda activa" para defender la térmica y sus trabajadores. "Necesitamos respuestas políticas", ha reclamado, para alertar también y de que Asturias podría perder su suficiencia energética.