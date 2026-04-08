Polémica por la elección del nuevo director de la RTPA: críticas de los grupos por "falta de consenso y transparencia"

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OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso para la elección del nuevo director general de la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) ha suscitado críticas entre los distintos grupos parlamentarios tras la aprobación de las normas y el procedimiento en la Junta de Portavoces de este miércoles, en un contexto marcado por la salida de Francisco González Orejas.

Han criticado el inicio del proceso "por la filtración de un posible candidato que no ha sido consensuado". A juicio de los portavoces parlamentarios, antes de abordar nombres concretos debería abrirse un debate sobre el modelo de radiotelevisión pública que se quiere para Asturias.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, Luis Venta ha calificado el procedimiento como un "absoluto escándalo, en el fondo y en las formas". A su juicio, las normas aprobadas suponen una "manipulación" y una "frivolización" de las instituciones por parte del Gobierno autonómico.

"El PSOE claramente quiere colonizar la RTPA. La RTPA no es del PSOE ni de ningún grupo político, no es de nadie, es de los asturianos y se debe garantizar la neutralidad, la independencia, la pluralidad y el servicio público que es para lo que fue creada", ha recalcado.

Venta ha advertido también de que el "oscurantismo" y la falta de transparencia en el proceso debilitan la legitimidad del futuro nombramiento, al tiempo que ha rechazado la posibilidad de "importar perfiles" que, en su opinión, contribuyan a polarizar la vida política asturiana.

Carolina López (Vox) ha denunciado una "anomalía" en la composición del Consejo de la RTPA, al considerar incongruente que forme parte del mismo un representante de Ciudadanos de la pasada legislatura mientras Vox carece de presencia.

En este sentido, ha anunciado que su grupo promoverá una modificación legal para que la renovación del Consejo coincida con los periodos legislativos.

Xabel Vegas (Convocatoria) ha advertido de que sería "dramático" que el Grupo Socialista pactase un candidato con la derecha", y ha instado a abrir una negociación "seria" con los grupos parlamentarios, especialmente con los socios de gobierno y las formaciones progresistas, para reconducir el proceso.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha cuestionado el propio modelo de elección planteado, recordando que ya en anteriores legislaturas su espacio político defendió un sistema "abierto, público y transparente", con un tribunal independiente para la designación de la dirección del ente.

Para Adrián Pumares (Foro) se trata de una "oportunidad perdida" si no se elige a alguien con conocimiento y vínculo con Asturias.