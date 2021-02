La Policía denunció este viernes seis establecimientos hosteleros de Gijón por incumplir las medidas covid

GIJÓN/OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Gijón denunció, durante la jornada de este sábado, seis establecimientos de hostelería por incumplimiento de medidas covid, en todos los casos porque las mesas no guardaban la distancia de seguridad.

Se trata, según han informado fuentes municipales, de locales ubicados en las calles Emilio Tuya, Llanes y Venezuela, y las avenidas de Dionisio Cifuentes y Jardín Botánico.

Por otra lado, la pasada madrugada fueron denunciados dos domicilios en la calle María Bandujo y Bobes, respectivamente, donde se estaban celebrando sendas fiestas.

Por último, la Policía Local propuso para sanción a 35 personas. Trece por no guardar la distancia de seguridad, cinco por no hacer uso de la mascarilla, otras cinco por no respetar el toque de queda, dos por saltarse el cierre perimetral y diez por reunirse en grupos que superaban las cuatro personas permitidas por la normativa.