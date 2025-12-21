La Policía inspecciona establecimientos para garantizar la seguridad en las fiestas navideñas

Luces de Navidad en Avilés. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés ha informado este domingo de la realización de una exhaustiva inspección de establecimientos en el marco de la campaña de seguridad navideña durante los meses de noviembre y diciembre, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad en los locales hosteleros, de música y ocio de cara a las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja.

En total, se inspeccionaron 94 establecimientos, como restaurantes, bares, discotecas y clubes sociales, con el fin de verificar que cumplen con la normativa de seguridad y las medidas preventivas de riesgos.

Durante las inspecciones, la Policía Local comprobó que un total de 29 establecimientos cumplieron con las normativas de seguridad en la primera inspección, mientras que otros 65 locales subsanaron a posteriori las deficiencias detectadas en el plazo de una semana que se les otorgó.

En términos generales, las deficiencias más comunes que afectaban a los establecimientos fueron principalmente de carácter técnico y relacionados con la seguridad en caso de emergencia. Un total de 72 incidencias fueron registradas en cuanto a los medios de autoprotección, específicamente en lo referente a la prevención de incendios y emergencias.