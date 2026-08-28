La Policía investiga la difusión en Langreo de imágenes falsas de 15 jóvenes desnudas creadas con IA

Un vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la creación y difusión en Langreo de imágenes falsas generadas mediante herramientas de inteligencia artificial a partir de fotografías reales de jóvenes obtenidas de sus perfiles en redes sociales y manipuladas para hacerlas aparecer desnudas sin su consentimiento. Hasta el momento han sido identificadas 15 posibles víctimas, de las que 13 ya han presentado denuncia.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Investigación de la Comisaría Local de Policía Nacional de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, se inició a raíz de la denuncia presentada por una de las afectadas, que tuvo conocimiento de la difusión de una imagen en la que aparecía desnuda pese a que la fotografía original había sido tomada cuando estaba vestida.

La denunciante aportó a los investigadores tanto la imagen original como la manipulada mediante inteligencia artificial, lo que permitió iniciar las primeras pesquisas. Las gestiones posteriores llevaron a los agentes a comprobar que otras jóvenes podrían haber sido objeto del mismo procedimiento.

Según la investigación, el presunto responsable obtenía fotografías que las jóvenes habían publicado previamente en sus perfiles de redes sociales y las modificaba mediante herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes falsas en las que aparecían desnudas. Posteriormente, las imágenes eran difundidas a través de un grupo de WhatsApp.

Las gestiones policiales han permitido identificar al presunto responsable de la creación y difusión de las imágenes y los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial mediante las correspondientes diligencias policiales.

La investigación permanece abierta para determinar si existen nuevas personas afectadas y esclarecer completamente el alcance de la difusión de las imágenes.

La Policía Nacional ha recomendado extremar las precauciones con las imágenes que se comparten en redes sociales, especialmente las de carácter personal, y revisar periódicamente la configuración de privacidad de los perfiles para limitar el acceso de terceros a fotografías y otros contenidos.

Ante la aparición de imágenes manipuladas de carácter íntimo, aconseja no contactar con la persona que las difunde, no compartirlas ni reenviarlas y conservar las evidencias disponibles, como capturas de pantalla, conversaciones, enlaces, perfiles de usuario o grupos en los que hayan sido difundidas.

Asimismo, recomienda comunicar los hechos a la Policía Nacional y presentar la correspondiente denuncia aunque se desconozca quién ha creado o difundido las imágenes.