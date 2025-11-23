La Policía Local de Avilés inicia una campaña de control de furgonetas impulsada por la DGT

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés desarrollará entre el 24 y el 30 de noviembre una campaña de vigilancia y control de furgonetas, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante estos días se efectuarán inspecciones tanto a los vehículos --documentación, autorizaciones, condiciones técnicas y elementos de seguridad-- como a los conductores, verificando permisos de conducción y consumo de alcohol.

La DGT advierte de que la conducción de una furgoneta presenta características diferentes a la de un turismo, especialmente cuando circula cargada. Una sujeción inadecuada de la carga puede desplazar el centro de gravedad del vehículo y comprometer su estabilidad, lo que explica el elevado número de salidas de vía y vuelcos asociados a esta tipología. Por este motivo, se realizan campañas periódicas de control orientadas a mejorar la seguridad en vías urbanas y carreteras.

El organismo estatal recuerda que el riesgo en la conducción de furgonetas es mayor que en turismos, tanto por la carga transportada como por un menor equipamiento de seguridad activa y pasiva. Además, la falsa sensación de protección derivada del mayor tamaño del vehículo y de la posición elevada del conductor aumenta el número de distracciones y reduce el uso del cinturón de seguridad.

Según los datos de la DGT, las furgonetas y camiones representan el 14% del parque nacional, con más de 5,1 millones de vehículos. Las personas usuarias de furgonetas registraron 9.550 siniestros viales, el 63% en vías urbanas.

En 2023 fallecieron 52 personas usuarias de furgonetas en accidentes de tráfico, 28 menos que en 2019. De ellas, 48 muertes -el 92%- se produjeron en vías interurbanas. Asimismo, se contabilizaron 166 heridos hospitalizados, el 78% también en vías interurbanas, lo que supone una reducción del 31% respecto a 2019. Entre los 3.866 heridos no hospitalizados, el 59% se concentró en vías interurbanas.