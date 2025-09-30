La Policía Nacional celebra en Oviedo su festividad de los Ángeles Custodios

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado en Oviedo su festividad, los Ángeles Custodios, en un emotivo acto en el que se condecoró a veintiséis policías por su destacado servicio, además de a siete personas ajenas al Cuerpo policial.

El acto, celebrado en el salón de actos del palacio de congresos de Calatrava, estuvo presidido por la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra Fernández, el Jefe Superior de Policia de Asturias Jorge Ignacio Moreno Amatriain, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Maria Chamorro González, el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, el Jefe de la Zona de la Guardia Civil, el Coronel Francisco Javier Puerta Muñoz y el Concejal de Seguridad Ciudadana, Educación, Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, Jose Ramón Prado Pérez.

Durante el transcurso del acto se proyectó un vídeo centrado en la labor que realizan los agentes. Imágenes de su trabajo en la dana del pasado año, la explosión registrada en Mieres o el apagón han centrado el visionado, con testimonios de los policías. También se reprodujo una recreación de su trabajo centrada en un caso de violencia de género.

Premiados en el acto ajenos con el ingreso en la Orden al Mérito Policial con distintivo Blanco fueron la Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalia General del Estado, Maria Eugenia Prendes Menéndez, el Teniente Coronel de la Delegación de Defensa en Asturias, Jesús Angel Rueda Diez, el Capitán de la Guardia Civil, Francisco Javier García Pérez, el Inspector de la Policia Local de Oviedo, Jacobo Fernández Pérez, la Técnica Superior de la Delegación del Gobierno, Blanca Rosa Viejo Nava, el Cabo 1º del Ejército de Tierra Javier Salguero Rodriguez y la Guardia Civil, Raquel Alvarez Vega.

Igualmente se hizo entrega de metopas distinguidas a la Asociación Centro Trama, al Colegio Público La Ería, a la Doctora Laura Garcia Isidro, a Francisco Javier Fernández Garcia y a Loli Ferri Hidalgo.