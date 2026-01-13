La Policía Nacional conmemora en Asturias el 202 aniversario de su creación

Aniversario de la creación de la Policía Nacional - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha celebrado este martes en Oviedo el acto conmemorativo del 202 aniversario de la creación del Cuerpo, una cita institucional en la que se ha rendido homenaje tanto a la vocación de servicio de los agentes en activo como a la trayectoria profesional de quienes han pasado a la jubilación.

Durante el acto se ha hecho entrega de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a cinco policías nacionales destinados en diferentes unidades de la demarcación de Asturias, en reconocimiento a su dedicación, profesionalidad y compromiso con la seguridad ciudadana.

Asimismo, se ha otorgado el diploma de jubilación a 14 policías nacionales que han culminado su carrera profesional a lo largo del año 2025, tras décadas de servicio a la sociedad.

Cuatro de las medallas al Mérito Policial con distintivo blanco han sido concedidas por distintas investigaciones policiales relacionados con delincuencia organizada, y la quinta por una intervención, estando fuera de servicio, en la que un policía auxilió a una mujer que estaba siendo acosada, resultando herido durante el transcurso de la misma.

El acto institucional ha estado presidido por la delegada del Gobierno en el Principado de Asturias, Adriana Lastra Fernández, y por el jefe superior de Policía de Asturias, el comisario principal Jorge Ignacio Moreno Amatriain, quienes han destacado el papel esencial de la Policía Nacional en la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Igualmente, en el transcurso de la ceremonia se ha realizado un reconocimiento al V Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con sede en León, como muestra de agradecimiento por su colaboración y apoyo a la Policía Nacional, destacando la importancia de la cooperación entre administraciones y cuerpos al servicio de la seguridad y la protección de los ciudadanos.