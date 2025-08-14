La Policía Nacional refuerza su presencia estos días en Gijón y Luarca

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional reforzará su presencia en Gijón y Luarca con varios dispositivos especiales de seguridad para garantizar que los multitudinarios actos festivos que se desarrollan en esas localidades transcurran de forma pacífica y segura.

Según ha informado la Policía, en Gijón será durante el programa de festejos con motivo de la Semana Grande del 8 al 16 de agosto y en Luarca con las festividades de Nuestra Señora del Rosario fechas 14-15 de agosto y la Festividad de 'San Timoteo' los días 21 y 22 de agosto.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha movilizado a diversas unidades especializadas, que trabajarán en coordinación con la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y los Ayuntamientos respectivos.

El despliegue de la Policía Nacional contará con efectivos de la Brigada Móvil, la Unidad de Guías Caninos, la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR) así como agentes de las propias Comisaría Locales de Policía Nacional.

El dispositivo se verá reforzado con la colaboración de un helicóptero de la Policía Nacional que proporcionará apoyo desde el aire para una vigilancia más efectiva y una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Este servicio contará también con el apoyo de los medios aéreos no tripulados (drones) que se encargarán de la protección de la seguridad ciudadana ante las amenazas desarrolladas por otros medios aéreos. Entre las medidas adoptadas, se realizarán controles preventivos en estaciones de autobús y tren para evitar la entrada de drogas o armas.

Además, agentes uniformados y de paisano vigilarán de cerca las zonas de mayor afluencia de público, especialmente la noche de los fuegos artificiales en Gijón y la zona de la ermita de San Timoteo en Luarca.

La Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) junto al resto de unidades desplegadas, asumirá un papel crucial en el dispositivo de seguridad de las Fiestas de San Timoteo. Sus agentes se encargarán de la vigilancia dinámica en las zonas de mayor afluencia, atendiendo los requerimientos ciudadanos y detectando delitos in fraganti como hurtos o agresiones.

Además, trabajarán en estrecha colaboración con los servicios sanitarios y estarán preparados para una respuesta inmediata ante cualquier altercado o situación de riesgo, contribuyendo decisivamente a garantizar un desarrollo pacífico y seguro de los festejos. El dispositivo pone un énfasis especial en la prevención de delitos contra la libertad sexual, delitos de odio y actos delictivos contra el patrimonio. Se prestará particular atención al consumo y tenencia de drogas en la vía pública.

En total, el dispositivo de seguridad contará con un gran número de agentes, apoyados por vehículos patrulla, furgones de intervención rápida y guías caninos. A este despliegue terrestre se sumará el helicóptero de la Policía Nacional, que ofrecerá vigilancia y apoyo aéreo crucial para el control y la coordinación del operativo.