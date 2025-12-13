Polledo (PP) critica la "campaña de marketing" del Principado con los presupuestos y alerta de la "burocracia alarmante"

La diputada del PP Beatriz Polledo. - PP DE ASTURIAS
OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP asturiano Beatriz Polledo ha criticado este sábado la "campaña de marketing" que, a su juicio, hace el Principado con la presentación de los presupuestos. Ha cuestionado asimismo que las medidas anunciadas para atajar la burocracia tengan la utilidad pretendida.
En una rueda de prensa, Polledo se ha referido especialmente a la "burocracia social", que es "alarmante", con asturianos que llevan esperando por un bono social térmico hasta cuatro años.
La parlamentaria 'popular' se ha preguntado "dónde están los resultados" de la "famosa guerra a la burocracia" que anuncia el Gobierno, después de que la vicepresidenta, Gimena Llamedo, anunciase el impulso de 95 millones de euros para modernizar la administración en 2026.
"Yo puedo salir a decir aquí muchas cosas y, es más, puedo pintar en el presupuesto muchas cosas", ha afirmado, lamentando que después estas medidas no se lleven a término. "Al final es todo humo", ha dicho, lamentando que "cada presupuesto es peor que el anterior". "Esto es lo que tiene estar sufriendo 40 años un régimen socialista" ha aseverado.