Ponga (PSOE) acusa al bipartito de esconder institucionalmente la celebración del Día del Orgullo LGTBI

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edil del grupo municipal socialista, Marisa Ponga ha acusado este martes al bipartito de PP y Ciudadanos de "esconder institucionalmente la celebración del Día del Orgullo LGTBI". Ponga ha indicado que por tercer año consecutivo, PP y Ciudadanos han rechazado en la Comisión de Políticas Sociales, Deportes y Juventud que este asunto se pueda tratar en un pleno municipal.

"El bipartito lleva tres años sin permitir que el máximo órgano político del Ayuntamiento dé el visto bueno a un tema que sabemos que Vox no va a apoyar, pero eso no es razón ni excusa para que los demás partidos políticos de la corporación no podamos debatir ni aprobar una proposición", ha indicado la edil.

Así mismo Ponga ha mostrado su indignación por las mentiras vertidas por la concejala delegada de Políticas Sociales en sus declaraciones a la prensa del pasado martes 14 de junio y le ha exigido que se retracte de sus palabras, aunque no se lo haya podido decir personalmente al no haber asistido hoy a la comisión. "Acusó falsamente a nuestro grupo municipal y al de Somos de no apoyar el texto de la FEMP y ahora que desde el PSOE hemos traído un texto idéntico, es el PP y Ciudadanos quienes han votado en contra con la excusa de que ya está aprobado en Junta de Gobierno".

La edil socialista ha manifestado su tristeza porque el Ayuntamiento no haya aprobado esta declaración en un pleno. Además, ha mostrado su asombro por las palabras expresadas por la presidenta de la comisión, Concepción Méndez, de que la oposición se negó a un consenso con el bipartito.