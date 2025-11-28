Ponga (PSOE) acusa a Canteli de "desmontar" la cooperación internacional tras un nuevo recorte de ayudas

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha denunciado este viernes que el Gobierno local que dirige Alfredo Canteli ha aprobado un nuevo recorte en las subvenciones municipales de cooperación internacional que, según afirma, "deja sin ayudas a cinco ONGDs por falta de recursos". "Recorte a recorte, Canteli está desmontando los programas de cooperación internacional de las ONGDs de Oviedo", ha enfatizado.

La propuesta, que salió adelante únicamente con los votos del PP en el órgano colegiado de Subvenciones, fija que las convocatorias pasarán a ser bianuales, por lo que, según Ponga, no habrá una nueva hasta 2027. La edil ha indicado que la cuantía global para 2025 y 2026 será de 700.000 euros, 350.000 por ejercicio, lo que supone una reducción del 27% respecto a 2024 y del 44,4% en comparación con 2023, cuando las ayudas alcanzaban los 630.000 euros.

Ponga ha asegurado que el equipo de gobierno "vende como una mejora" la convocatoria bianual, al presentar la medida como una vía para dar estabilidad a los proyectos, pero ha advertido de que las organizaciones deberán realizar "justificaciones parciales", por lo que no considera que se reduzca la carga administrativa.

La edil ha criticado además la eliminación, en el proyecto presupuestario para 2025, de la partida municipal destinada a emergencias humanitarias. Según ha señalado, esto deja al Ayuntamiento "sin capacidad de respuesta" ante peticiones de ayuda por catástrofes internacionales. Ponga ha anunciado que llevará una iniciativa al Pleno del próximo martes para reclamar que se habilite una partida "este mismo año" destinada a quienes "más sufren", citando la situación de la población civil en Gaza.

Ha recordado que el PSOE viene denunciando "recortes sostenidos" en cooperación internacional desde la llegada de Canteli al Gobierno municipal, incluyendo un ejercicio en el que la convocatoria quedó "a cero". También ha criticado que la nueva regulación limite al 8% del coste total la ayuda municipal máxima por proyecto, lo que, a su juicio, restringe la capacidad de actuación de las entidades y busca "disimular" el impacto de la reducción presupuestaria.