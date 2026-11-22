Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo defenderá en la próxima comisión de Políticas Sociales una proposición con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con las políticas públicas de prevención, atención y protección de las víctimas de violencia de género y rechazar cualquier intento de debilitarlas.

La concejala socialista Marisa Ponga ha explicado en nota de prensa que desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, 1.387 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, 46 de ellas en lo que va de 2026. Unas cifras que, a su juicio, obligan a mantener una respuesta institucional "firme y sostenida", más allá de las declaraciones y los actos conmemorativos del 25N.

"La violencia machista es una violencia estructural, que tiene sus raíces en la desigualdad y la discriminación histórica de las mujeres. No podemos combatirla si negamos sus causas, minimizamos su gravedad o cuestionamos la necesidad de disponer de recursos específicos para proteger a quienes la sufren", ha explicado la edil.

Ponga ha advertido de que los avances en igualdad y en la lucha contra la violencia de género "no son irreversibles" y ha alertado del retroceso que suponen "los discursos negacionistas y los acuerdos políticos que convierten los derechos de las mujeres en moneda de cambio".

En este sentido, ha asegurado que los pactos entre el Partido Popular y Vox en diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos "ya se han traducido en la eliminación de concejalías de Igualdad, el debilitamiento de organismos especializados y la modificación de criterios de acceso a recursos públicos destinados a las víctimas".

La iniciativa socialista reivindica el sistema público de protección construido durante las últimas décadas, con instrumentos fundamentales como la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025 y que reúne hasta 461 medidas.

La proposición también insta al Gobierno de España a continuar la tramitación de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, destinada a ofrecer una respuesta específica a una forma de violencia que utiliza a hijos y otras personas cercanas a las mujeres víctimas "para causarles el mayor daño posible".

SEIS COMPROMISOS

El PSOE plantea seis compromisos para el Ayuntamiento, que pasan por reconocer la violencia de género como una violencia estructural; defender y fortalecer el sistema público de protección; rechazar los discursos negacionistas; cumplir las competencias municipales y las medidas del Pacto de Estado; garantizar la continuidad de los servicios de atención, prevención y sensibilización, y reclamar la aprobación de una legislación específica contra la violencia vicaria.

"Frente a quienes pretenden cuestionar lo conseguido, desde las instituciones tenemos la obligación de dar seguridad a las mujeres, proteger sus derechos y garantizar que ninguna víctima se quede sin atención. En materia de igualdad no caben pasos atrás", ha enfatizado Marisa Ponga.