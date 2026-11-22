Acto político del candidato de Frente Ampliu al Congreso, Juan Ponte, en Grado. - FRENTE AMPLIU

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Ampliu al Congreso, Juan Ponte, ha propuesto construir un millón y medio más de viviendas y reducir el precio medio del alquiler un 32 por ciento, además de fijar un tope máximo de 600 euros para el alquiler en vivienda pública tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Durante un acto político celebrado en Grado, Ponte ha defendido que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y ha recordado la necesidad de regular los usos del suelo para evitar la especulación.

En el mismo acto ha intervenido la candidata de la formación al Senado, Antona Luengo, quien ha señalado que la campaña electoral entra en su recta final y ha considerado "imprescindible" garantizar ese escaño para Juan Ponte y para Frente Ampliu.

Luengo ha afirmado que la formación aspira a lograr la cartera del Ministerio de Vivienda para desarrollar las medidas planteadas por el candidato al Congreso y ha advertido de que, de lo contrario, se aplicará "la política del chiste como Casa 47".

En el acto ha intervenido también el coordinador regional de IU y consejero de Vivienda en el Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, quien ha remarcado que en Asturias las épocas en las que se construyó vivienda pública "de manera extraordinaria" coincide con consejeros de IU en esa cartera.