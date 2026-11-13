Ponte (Frente Ampliu) reitera su condena al "terrorismo machista" y al "negacionismo de la derecha"

Los candidatos al Congreso y al Senado de Frente Ampliu, Juan Ponte y Antona Luengo, en Luanco, acompañados por el candidato a la Alcaldía de Gozón, Santiago García Granda, y compañeros de IU en el concejo. - FRENTE AMPLIU

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Frente Ampliu por Asturies al Congreso, Juan Ponte, ha reiterado su condena al "terrorismo machista" y ha rechazado "el negacionismo de las propuestas involucionistas de la derecha", durante el minuto de silencio celebrado en Luanco por la muerte de una mujer de 30 años ayer en Gijón.

Ponte ha exigido "firmeza" frente "a las posturas partidarias de desmantelar los avances de las mujeres" y ha condenado tanto el "terrorismo machista" como "su complemento ideológico que es la negación, el negacionismo de la violencia de género".

El candidato del Frente Ampliu ha situado "el feminismo como un pilar innegociable". "No se puede estar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y decir que una persona no es feminista. Si es feminista pues no se defiende la igualdad entre hombres y mujeres, no se puede estar a favor del agua y estar en contra del acceso", ha aseverado.