Juan Ponte - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha reivindicado este jueves la importancia de votar a su formación en las elecciones generales del 29 de noviembre para conseguir así un auténtico gobierno progresista.

A preguntas de los periodistas en Oviedo, Ponte salía así al paso de las manifestaciones realizadas en un mitin en Gijón por la cabeza de lista del PSOE por Asturias, Adriana Lastra, y del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y candidato al Congreso por Bizkaia, Patxi López, quienes insistieron en la importancia de que los votantes de izquierda se decantase por el PSOE. De hecho, Lastra recordó que en las elecciones de 2023, la izquierda ganó en votos pero no en escaños.

"No es cierto. Todas las encuestas arrojan el dato de que el escaño se juega entre el Frente Amplio y Vox. Por lo tanto, esa información por parte de Adriana Lastra es falsa", ha dicho Ponte.

"Está demostrado que los ministerios de Sumar, es decir, el Frente Amplio actualmente, son los que impulsan a políticas que transforman y mejoran la vida de la gente", ha añadido además.

Ponte se ha reunido, junto a la candidata al Senado, Antona Luengo, con la dirección de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Posteriormente han mantenido un encuentro con pensionistas en la sede la la Unión Comarcal de CCOOO de Oviedo.

En relación al encuentro con la patronal, Ponte ha indicado que se había desarrollado muy bien y que tienen acuerdos en materia de infraestructuras, incluido el relativo a la supresión del peaje de Huerna, "Es el peaje de la vergüenza, absolutamente", ha comentado, comprometiéndose a que si su formación llega al gobierno tras el 29N impulsarán la 'ley Huerna'.

Preguntado por el compromiso que hizo público este miércoles en el citado mitin la socialista Adriana Lastra sobre bonificar el 100 por cien del peaje en caso de que el PSOE siga al frente del Ejecutivo, Ponte ha dicho que desconocía esas declaraciones y que, por tanto, no podía opinar sobre las mismas.

En materia de pensiones, Juan Ponte se ha comprometido a blindar constitucionalmente las pensiones para que un gobierno de derechas no pueda privatizarlas o congelarlas. "Nuestra propuesta electoral es que no haya ninguna pensión por debajo del salario mínimo interprofesional", ha resaltado.

Antona Luengo, por su parte, ha explicado que en materia de pensiones la perspectiva de género es importante. "Es una política que, de manera transversal, también afecta la igualdad entre hombres y mujeres", ha advertido.