Porrúa acoge este viernes una charla-coloquio sobre 50 años de cambios en el medio rural asturiano

La Delegación del Gobierno organiza este viernes en Porrúa el acto sobre los cambios sociales en el medio rural en el marco de la iniciativa ‘España en libertad. 50 años’. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias organiza este una charla-coloquio enmarcada en la iniciativa institucional Gobierno 'España en libertad. 50 años', destinada a poner en valor la evolución social y cultural del país desde la recuperación de la democracia. Será a las 12.30 horas.

La sesión, que fue cancelada por el accidente en el que fallecieron dos mineros en Cangas del Narcea, pondrá el foco se en el medio rural asturiano, sus cambios a lo largo de cinco décadas y los retos actuales, tal y como ha detallado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

El encuentro se celebrará en el Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa, Llanes, con la intervención de la delegada del Gobierno en Asturias , Adriana Lastra, y estará moderado por Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Gobierno del Principado de Asturias.

Participarán tres ponentes con trayectorias complementarias y profundamente vinculadas al territorio: Óscar Buznego, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oviedo; Manuel Niembro, geógrafo, que analizará las transformaciones demográficas y territoriales experimentadas por el campo asturiano desde finales de los años setenta; y Carmina Rodríguez, fundadora de la Asociación de Mujeres Campesinas, que aportará la mirada social y comunitaria desde la experiencia femenina en el entorno rural.