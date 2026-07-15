El pozo Santa Bárbara estrena una nueva sala inmersiva desde este miércoles

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en la sala inmersiva del pozo Santa Bárbara. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha visitado este miércoles la nueva sala inmersiva del pozo Santa Bárbara, en Mieres, una actuación integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Montaña Central que permitirá acercar la historia minera de Asturias a través de herramientas digitales innovadoras. Durante la visita, Llamedo ha destacado que esta iniciativa "viene a contribuir a toda la oferta vinculada a la historia de la minería" y permite que quienes la visitan puedan "sentir esa emoción" y conocer de una forma diferente la trayectoria de los valles mineros asturianos.

En una nota de prensa ha subrayado que el proyecto facilita el acceso a este patrimonio a personas que no pueden vivir otras experiencias ligadas a la minería. "Es una forma de acercar la historia de Asturias y la historia de estos valles mineros a aquellas personas que no puedan acceder a otras instalaciones o experiencias. Aquí pueden acercarse a esa realidad y conocer la historia de este territorio", ha señalado.

A su juicio, la actuación supone "una apuesta que viene a mejorar la oferta del Valle del Caudal y de la Montaña Central", reforzando el atractivo de la comarca como destino turístico.

La sala inmersiva forma parte de un proyecto de soluciones digitales para la interpretación del patrimonio que incluye también experiencias de realidad virtual, trabajos de fotogrametría 3D, la digitalización de la oficina de turismo y recorridos interactivos por la ciudad.

Llamedo ha enmarcado esta actuación en la estrategia del Principado para consolidar la denominada "naturaleza minera" como un producto turístico diferenciado y complementario a otras iniciativas relacionadas con el cicloturismo y la gastronomía. "Estamos trabajando día a día para que cada vez sean más los lugares elegidos por los turistas y este es uno de esos destinos que cada vez se está convirtiendo en más atractivo y genera más actividad económica vinculada al turismo", ha afirmado.