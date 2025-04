El PP abandona el Hemiciclo después de que el presidente de la Cámara expulsase al diputado Cuervas-Mons

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP ha abandonado este martes el Hemiciclo en el que se estaba celebrando el Pleno ordinario después de que el presidente de la Cámara y, tras tres llamadas al orden, decidiese expulsar al diputado de la bancada del PP, José Agustín Cuervas-Mons.

Todo ocurrió cuando acababa su intervención el consejero de Ciencia, Borja Fernández y entonces el diputado del PP pedía la palabra aludiendo a un artículo del Reglamento porque aseguraba que el presidente del Principado se había dirigida al presidente del PP, Álvaro Queipo, para hablarle de "su catadura moral".

"He tenido que soportar ver cómo el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, se levantaba al acabar un punto de orden del día y simplemente y directamente increpaba al portavoz de la oposición como si fuera un hooligan. Y el presidente del parlamento, el señor Cofiño, mira para otro lado. Yo desde luego creo que eso es inadmisible. No se me ha dejado ni siquiera exponer el artículo de ordenamiento al que invocaba para pedir la palabra", dijo Cuervas Mons en declaraciones a los periodistas una vez fuera del Hemiciclo.