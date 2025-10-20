El PP acusa al alcalde de Pravia de ocultar que la orden de cierre de la piscina fue por la calidad del agua

El PP denuncia irregularidades en la calidad del agua de las piscinas de Pravia. - PP

El portavoz municipal del PP de Pravia, Alberto Morán, junto a la diputada regional Cristina Vega, denunciaron este lunes "irregularidades graves" en la calidad del agua de las piscinas exteriores de Pravia durante el pasado verano y aeguraron el alcalde del concejo David Álvarez, "ocultó" a los pravianos que la Consejería de Salud le obligó a cerrar las piscinas municipales exteriores, este verano, por la calidad del agua.

Según informó Morán, la orden de clausura emitida por la Consejería de Salud del Principado señala en su informe "la gravedad de los hechos detectados," así como "la escasa colaboración mostrada durante el proceso de inspección."

Recordó además que se trata de la misma Consejería que hace meses emitió un "contundente" informe negativo sobre la calidad del agua potable de Pravia. "De nuevo se demuestra la falta de escrúpulos del alcalde de Pravia, que no duda en poner en riesgo la salud de todos los vecinos de Pravia para evitar dimitir y poder aferrarse a su cargo y a su sueldo," concluyó Morán.

Por su parte, la diputada regional del PP, Cristina Vega, alertó de lo que podría ser un trato desigual del Gobierno del Principado en materia de salud pública. "Los informes sobre las piscinas de Pravia muestran deficiencias reiteradas en la calidad del agua y en el mantenimiento general de las instalaciones, que se habrían prolongado durante más de un año sin una corrección efectiva. Y, pese a ello, las piscinas habrían permanecido abiertas al público, algo especialmente preocupante tratándose de una instalación municipal utilizada por niños y familias", señaló Vega.

La diputada recordó que en otros concejos la respuesta fue muy distinta. "En Ibias, donde gobierna el Partido Popular, una sola analítica desfavorable bastó para que la Consejería ordenara el cierre inmediato de la piscina, y no permitió su reapertura hasta que se acreditó la resolución del problema. En cambio, en Pravia, concejo gobernado por el PSOE, los informes desfavorables se repitieron durante más de un año sin que se adoptaran medidas efectivas", subrayó.

En este sentido, la parlamentaria popular Cristina Vega añadió que esta diferencia de actuación no es un hecho aislado, sino que "vendría a repetir un patrón que ya se ha visto con el agua potable".