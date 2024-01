El PP acusa a Barbón (PSOE) de "sangrar" a los asturianos con las ITV y plantea acabar con el monopolio

"No se trata de privatizar nada", dicen los 'populares' sobre el modelo que impulsan



OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta y Rafael Alonso han acusado este martes al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, de "sangrar" a los asturianos con la empresa Itvasa (empresa pública encargada de realizar las revisiones obligatorias de vehículos en Asturias). Además, han presentado una proposición con el objetivo de abrir el servicio a la iniciativa privada con un modelo mixto.

Los trabajadores de Itvasa llevan desde hace meses protagonizando un conflicto laboral, reclamando los compromisos que se les realizaron hace años. A pesar de que ha habido reuniones no solo con la dirección de la compañía, sino también del Gobierno regional, no ha habido acuerdo. Barbón pidió el viernes a los trabajadores que reflexionasen y advirtió que, de lo contrario, habría que buscar otro modelo que no pasase por lo público.

Luis Venta ha dicho que Barbón pretende aplicar a los trabajadores "jarabe de intimidación" y ha acusado al socialista de "enquistar" el conflicto.

"Los asturianos siguen sufriendo la dejadez y desidia del Gobierno de Barbón, ineficiente e ineficaz, que demuestra que le interesan muy poco los sacrificios y el éxodo a otras comunidades de miles de conductores de la región", ha señalado Venta.

El diputado del PP considera que la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, Nieves Roqueñí, debe dimitir o ser cesada. Venta se ha referido a Roqueñí como "la consejera de los líos".

Ha dicho que el actual modelo de Itvasa implica un afán recaudatorio. Ha comentado que Itvasa es una empresa pública, que funciona en régimen de monopolio, que tiene acumulados 18,4 millones de euros en reservas, y que, a la vez, ha repartido 11,8 millones en dividendos en los últimos diez años a su accionista único: el propio Principado.

"Es decir, 30 millones de euros en manos de la Administración sustraídos a los asturianos a cambio de tener un caos de servicio", ha lamentado.

"¿Es éste el modelo de gestión pública que defiende Barbón para hacer caja en régimen de monopolio a costa de los asturianos? ¿A qué se destinan esos millones de euros? ¿Y por qué no se han dedicado a reforzar o complementar el modelo de las ITV?", se ha preguntado.

Considera Venta que Barbón y todos los gobiernos socialistas "han tenido una empresa pública para recaudar, lo que va en contra de prestar un servicio esencial". "Barbón quiere empresas públicas para recaudar, no para prestar servicios de calidad", ha insistido.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Por su parte, el también diputado regional del PP Rafael Alonso señaló que Barbón tiene en su mano que las estaciones de las ITV funcionen y presten un servicio a los asturianos si apoya la proposición de ley presentada en la Junta General por el PP para abrir a la iniciativa privada el servicio.

Alonso afirmó que es necesario abrir el modelo de gestión a la competencia y acabar con el monopolio en la prestación de este servicio público, es decir, un modelo de gestión mixto, con empresas privadas en régimen de autorización o concesión.

"No se trata de privatizar nada, sino de abrirlo a otras figuras que existen en otras comunidades autónomas; se trata de que funcione la empresa pública, y complementarla para que mejore el servicio", destacó.