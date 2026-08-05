El PP acusa a Barbón de tener "abandonado" el Centro de Menores de Sograndio

Manuel Cifuentes, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Manuel Cifuentes, ha criticado duramente la gestión del Gobierno asturiano, presidido por Adrián Barbón, del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo. El parlamentario se ha referido a este asunto en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, dos días después de que se registrase una nueva revuelta en el centro, con varios trabajadores heridos y cinco internos fugados.

"Hemos vuelto a padecer, especialmente los internos y los empleados del centro, una grave situación que por desgracia se lleva repitiendo en los últimos años, un motín con heridos y con fugados", ha lamentado.

Cifuentes ha insistido en que se trata de un "problema estructural" de gestión y no de un incidente aislado, señalando que lo sucedido no es una novedad y por lo tanto no se puede hablar de un caso puntual. "Estamos hablando de un grave problema de gestión de un centro que es responsabilidad del gobierno asturiano, de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos".

El diputado ha recordado que "tanto nosotros desde la oposición como los propios trabajadores llevan advirtiendo durante mucho tiempo" sobre esta situación.

El parlamentario ha cuestionado la efectividad de las medidas anunciadas por el Gobierno, afirmando que "una de las últimas ocasiones en las que se produjo un incidente de este tipo, el anuncio que se hizo por parte del consejero del ramo, Guillermo Pelaez, fue que se iba a intervenir la gestión del centro, que se iba a crear una comisión y que se iba a intervenir esa gestión, con lo cual desautorizaban directamente la gestión que se estaba llevando a cabo por parte de la actual directora; y como vemos al final no es un problema de que el gobierno intervenga o no intervenga porque no ha servido para nada".

Cifuentes ha identificado como causa raíz "una falta de apuesta y de inversión de años en un centro que se viene abajo en cuanto a sus infraestructuras, en un centro que está mal dirigido, como vienen denunciando los propios trabajadores desde hace tiempo".

Ha añadido que el Gobierno "no ha hecho ningún caso a todas estas advertencias que llevan haciendo, sobre todo el último año, con los problemas en la dirección y con los problemas con la empresa de seguridad".