El PP acusa al Gobierno asturiano de no haber hecho nada ante la situación de Saint Gobain

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata asturiana del PP al Parlamento Europeo Susana Solís ha criticado este sábado al Gobierno asturiano, gobernado por PSOE e IU, por no haber hecho nada ante la situación de los trabajadores de Saint Gobain en Asturias, afectados por la decisión de la compañía de cerrar su línea de Sekurit en Avilés.

"Ya en el año 2022 sabíamos que si el expediente de regulación de empleo (ERE) se caía no se iban a hacer realizar las inversiones. Yo lo que me pregunto es qué ha hecho el gobierno de Asturias desde el 2022, cuando sabía que las inversiones no iban a hacerse, hasta hoy en día", ha dicho Solís.

A preguntas de los periodistas tras participar en una reunión de trabajo en Oviedo, Solís ha criticado al Ejecutivo asturiano por "lamentarse" cuando "no hizo nada".

"No podemos decir que nos vamos a enfadar y vamos a ir a Europa muy enfadados cuando hay una inacción total y una dejadez total de este Gobierno por la industria de esta región que tan importante es", ha criticado.

Solís ha explicado que lleva años defendiendo como eurodiputada una política industrial que sea compatible con toda la transición energética, de tal forma que Asturias sea una región atractiva para la industria. "Aquí el Gobierno no ha hecho nada", ha lamentado.

"Ha dicho que en Saint-Gobain no iba a pasar lo que pasó en Alcoa. Ha pasado lo mismo y el gobierno sigue esperando. ¿Qué ha hecho el gobierno desde el año 2022 cuando nos reunimos con los sindicatos y con la dirección?", se ha preguntado, cargando contra el Ejecutivo asturiano que preside el socialista Adrián Barbón.