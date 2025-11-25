El PP acusa al Gobierno de coalición de ignorar los informes técnicos sobre la gestión de la plantona

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Manuel Cifuentes, ha calificado este martes la gestión del Gobierno de coalición del PSOE y Convocatoria por Asturias como "un nuevo capítulo del esperpento. "Tenemos un partido socialista secuestrado por su socio minoritario que cambia sus decisiones en función de los caprichos de su socio de gobierno", señala

Cifuentes ha indicado que "el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, en sede parlamentaria, a preguntas de la oposición afirmó que la decisión de la plantona se iba a tomar en base a informes técnicos encargados como garantía de rigor y objetividad. Sin embargo, cuando dichos informes se hacen públicos, y recomiendan claramente una gestión privada por ser eficaz, eficiente y más barata para los asturianos, se genera un nuevo conflicto. El socio minoritario del Gobierno, Izquierda Unida, muestra su rechazo, acusando al consejero Calvo, de actuar a sus espaldas y de promover informes sesgados".

"La reacción del consejero Alejandro Calvo ha sido rectificar y plantear una gestión pública", ha lamentado el parlamentario popular, quien se pregunta: "¿Qué forma de gobernar es esta? ¿Qué forma de gestionar los servicios públicos de los asturianos es esta? ¿Dónde queda el rigor en la toma de decisiones? ¿En los informes técnicos de Cogersa o en los caprichos de Izquierda Unida?".

En este sentido, Manuel Cifuentes critica que "en este Gobierno, si Izquierda Unida dice que se suban los impuestos, el PSOE los sube; si Izquierda Unida dice que la gestión de la plantona tiene que ser pública, pues se tiran los informes técnicos a la basura y se hace lo que diga Izquierda Unida. Estamos ante un PSOE secuestrado por su socio minoritario de gobierno".

El parlamentario popular ha alertado de que "el principal perjuicio de esta situación la pagan los asturianos y sobre todo los servicios públicos que parecen que la calidad de estos no es lo que más le preocupa a ninguno de los dos socios de Gobierno".