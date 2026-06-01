El PP acusa al gobierno local de ocultar una reclamación de 15,3 millones

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP de Avilés ha acusado este lunes al gobierno local de ocultar una reclamación de 15,3 millones de euros derivada de su pacto de gobierno. Los 'populares' dicen que se trata de uno de los mayores escándalos económicos y que lo que se ha escondido es un contencioso administrativo que podría suponer ese dinero de las arcas municipales.

La portavoz del PP avilesino y diputada nacional, Esther Llamazares, ha dicho que la información aparece recogida únicamente en un breve párrafo de la memoria de la Cuenta General, dentro de una documentación que supera los 1.800 folios, sin que se hubiera trasladado previamente a los miembros de la Corporación ni se hubiera informado de la existencia del procedimiento judicial.

"Estamos hablando de una posible contingencia económica de más de 15 millones de euros y nadie informó a los concejales. Nadie explicó qué había detrás de esa provisión. Nadie dio cuenta de que existía un contencioso administrativo que pone en riesgo una cantidad de dinero absolutamente extraordinaria para este Ayuntamiento", ha criticado.

"Se ocultó a los concejales que existía un procedimiento judicial que pone en riesgo más de 15 millones de euros de dinero público con la correspondiente responsabilidad patrimonial que ello podría suponer. Eso no es una omisión menor. Es una ocultación gravísima de información que afecta a toda la Corporación y a todos los avilesinos", ha añadido la portavoz.

Los 'populares' recuerdan que, tras las elecciones municipales de 2023, el PSOE alcanzó un acuerdo de gobierno con Cambia Avilés en el que se comprometía a no aplicar la compensación económica contemplada en dicho contrato. Sin embargo, el propio Ayuntamiento había defendido durante años la legalidad del contrato y la obligación de cumplirlo, apoyándose incluso en informes externos encargados expresamente para justificar su validez. "Lo que hoy puede costar 15,3 millones de euros a los avilesinos no es una casualidad ni una contingencia imprevisible. Es la consecuencia directa de una decisión política adoptada para cumplir un pacto de gobierno", han criticado desde el PP.