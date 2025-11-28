El PP acusa al Gobierno regional de "querer manejar todos los procesos de selección" tras el nombramiento en el MUMI

El diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha denunciado este viernes "graves irregularidades" en el proceso de selección de la nueva directora del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI), un procedimiento que debería haberse "paralizado o declarado desierto". "Esto es un puro régimen de colocación y de querer controlar la Administración hasta la función pública", ha afirmado, acusando al Gobierno de "querer manejar todos los procesos de selección".

En una rueda de prensa, Cuervas-Mons ha explicado que, durante el proceso de selección, realizaron alegaciones tanto los aspirantes a la plaza como los miembros de la comisión de seguimiento, siendo todas rechazadas por el secretario de la comisión de valoración. Como consecuencia, tres miembros de la comisión dejaron de puntuar y se abstuvieron de participar.

El parlamentario del PP ha detallado que su grupo parlamentario solicitó el expediente completo del proceso tras las quejas públicas de miembros del tribunal y de representantes sindicales de UGT, SOMA y CCOO, quienes cuestionaron la falta de transparencia, la valoración de titulaciones y el modo de acreditar el nivel de inglés exigido en las bases. El PP recibió el expediente el 18 de noviembre y, a partir de su análisis, considera que se incorporó una prueba de inglés "no prevista en las bases", realizada durante la fase de entrevistas mediante un profesor externo contratado por la comisión.

Cuervas-Mons ha señalado que, tras esa prueba, "solo quedó una candidata", finalmente nombrada directora, pese a que "acreditaba únicamente un curso de 80 horas en Irlanda de 1992", sin titulación oficial en inglés. El proceso, que comenzó con 44 aspirantes, fue quedando reducido sucesivamente hasta quedar excluidos todos los finalistas menos la candidata seleccionada.

El diputado ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia de la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, para explicar el procedimiento. Una comparecencia que tendrá que ser en febrero, tras la inminente entrada del proyecto de Presupuestos en el Parlamento asturiano.

El parlamentario del PP ha enmarcado estas supuestas irregularidades en lo que califica como "una dinámica reiterada" del Ejecutivo autonómico. "Esto es un puro régimen de colocación y de querer controlar la Administración hasta la función pública", ha subrayado. Ha acusado al Gobierno asturiano de "querer manejar todos los procesos de selección" y de lograr que "siempre acabe siendo elegido un candidato afín".

Sobre las palabras de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que ayer acusaba al PP de "generar ruido", asegurando que en la Administración autonómica "no hay designaciones a dedo, ni favoritismos", Cuervas-Mons ha asegurado que su grupo solo pretende "contar la verdad" y alertar de prácticas que, a su juicio, vulneran los principios de mérito y capacidad.