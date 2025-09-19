El PP acusa al Principado de paralizar los trabajos en el viejo HUCA sin informes técnicos que avalasen la decisión

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anuncia que "está siendo evaluado" el primero de los tres informes que decidirán si es viable continuar con los trabajos

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons ha acusado este viernes al Gobierno asturiano de firmar la paralización de los trabajos previos al derribo del viejo HUCA sin informes técnicos detallados que avalen la decisión, más allá de una solicitud de la empresa adjudicataria y de la dirección facultativa.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, compareció en la Junta General a solicitud del PP para explicar la paralización de los trabajos, subrayando que la decisión se tomó por motivos técnicos justificados y a petición conjunta de la dirección facultativa de la obra y la empresa adjudicataria. "No es un cuento chino. Lo firman técnicos independientes, incluidos funcionarios de la Consejería", replicó al diputado 'popular', añadiendo que poner en duda la solicitud firmada por ambas partes sería, a su juicio, "una temeridad aún mayor".

Cuervas-Mons cuestionó la falta de detalle técnico en la documentación facilitada por el Gobierno asturiano al PP en torno a este asunto y preguntó de forma insistente por los daños concretos en el edificio conocido como "los hongos" y por si el proyecto original de derribo tenía algún defecto. El consejero explicó que el proyecto, elaborado en 2021 y modificado en 2023 para ser adaptado a la Ley de Calidad Ambiental, pasó todos los filtros administrativos previos y que los ajustes durante la ejecución de la obra son habituales en este tipo de contratos.

En cuanto a los estudios encargados para valorar la situación --a la vez que el pasado mes de julio el consejero anunciaba la paralización de los trabajos, avanzaba que estarían hechos para este mes de septiembre-- ha explicado que hay tres informes en elaboración: uno externo sobre el estado de "los hongos", otro interno sobre la reprogramación de los trabajos debido a la presencia del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, y un tercero sobre el desamiantado. Peláez precisó que los resultados preliminares del primer estudio ya están siendo evaluados, y confirmó que se trata de una contratación menor, aunque el coste aún no está certificado.

Peláez indicó, a preguntas del diputado del PP, que no se ha presentado aún ninguna reclamación formal de indemnización por parte de la empresa adjudicataria, aunque reconoció que podría hacerlo una vez finalice la suspensión, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno, insitió en la existencia de una contradicción "inexplicable" entre el acta de replanteo firmada en marzo de 2025 y el acta de suspensión de obras, suscrita apenas cuatro meses después, por las mismas técnicas del Servicio de Gestión Patrimonial de la Consejería.

Centeno insistió en que el acta de replanteo certificaba que el estado del edificio era adecuado para el inicio de las obras, y preguntó qué cambió en ese periodo si "no se ha ejecutado ni una sola labor en el edificio de 'los hongos'".

El consejero argumentó que fue durante la preparación del desamiantado cuando se descubrieron circunstancias que no podían preverse en el momento del replanteo, como la incompatibilidad de los trabajos con la actividad del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, que todavía no ha sido trasladado, a pesar de que cuenta con un local adquirido hace más de un año en Llanera.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, volvió a hacer hincapié en que el documento firmado por la dirección facultativa y la empresa adjudicataria no es suficiente para considerarlo un informe técnico con todos los requisitos formales que los ciudadanos esperarían: diagnóstico claro, evidencias, y detalle técnico de los daños o incompatibilidades.

Desde Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, que evitó hacer preguntas al consejero, instó en el turno de fijación de posición a superar los enfrentamientos políticos y a poner en marcha un compromiso conjunto de todas las administraciones implicadas --Ayuntamiento de Oviedo, Principado, Universidad y Seguridad Social-- para planificar de forma coordinada el futuro del barrio de El Cristo-Buenavista. "Esto no va de generar enfrentamientos, va de compromisos reales con Oviedo y con un desarrollo urbano que recupere este espacio esencial para la ciudad", enfatizó.

Por su parte, el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga, calificó de "ridícula" la comparecencia exigida por el PP, al considerar que la suspensión de los trabajos fue una decisión técnica obligada, adoptada conforme a los procedimientos administrativos habituales. En obras de desamiantado, apuntó, es habitual que surjan complicaciones al comenzar los trabajos, lo que exige paralizaciones para elaborar informes adicionales. "Lo raro sería que el consejero desoyese a sus funcionarias y decidiese continuar con la obra. Eso sí sería motivo de dimisión en cualquier gobierno", advirtió.