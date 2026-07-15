El PP advierte el "abandono" de viviendas de Vipasa en La Corredoria y pide la comparecencia de Zapico

El diputado del PP en la Junta General del Principado José Agustín Cuervas-Mons con inquilinos de viviendas públicas de Vipasa en la calle Jardín de La Corredoria (Oviedo). - PP

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado José Agustín Cuervas-Mons ha denunciado este miércoles el "abandono" que, a su juicio, sufren los inquilinos de viviendas públicas de Vipasa en la calle Jardín de La Corredoria (Oviedo), y ha reclamado la comparecencia del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, para dar explicaciones en sede parlamentaria.

"Vipasa se ha convertido en el peor casero que uno puede encontrar", ha afirmado Cuervas-Mons durante una visita a los bloques, en la que ha estado acompañado por vecinos afectados, quienes aseguran llevar años denunciando deficiencias sin obtener respuesta.

El PP ha registrado iniciativas en la Junta para exigir soluciones y reclama al Principado la aprobación de "un proyecto de arreglos con presupuesto y plazos concretos" ante el estado de conservación de los edificios, con problemas como tuberías rotas, filtraciones, humedades, ventanas deterioradas o materiales oxidados.

Según han trasladado los residentes de los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, la situación les ha llevado a una situación "desesperada", al asegurar que han remitido a la empresa pública "cientos de escritos, fotografías y reclamaciones" sin respuesta efectiva.

La presidenta de la comunidad, Nazaret Cabal, ha detallado que el mal estado de los canalones provoca filtraciones y daños en las viviendas, llegando incluso a afectar al suministro de gas durante varios días en fechas recientes. "Hay vecinos que tienen que poner toallas para evitar que se inunden sus casas", ha señalado.

Cuervas-Mons ha urgido al Principado a "ponerse manos a la obra" y ha recordado que Vipasa, como entidad gestora, tiene la obligación de mantener las viviendas en condiciones dignas.

Asimismo, ha denunciado que algunos inquilinos están recibiendo requerimientos para revisar sus contratos con plazos reducidos y que se están produciendo subidas "significativas" de las rentas, lo que, según ha indicado, agrava la situación de residentes, muchos de ellos pensionistas.

El diputado 'popular' ha planteado como alternativa que se acometan las reparaciones necesarias o que se permita a los inquilinos adquirir las viviendas para rehabilitarlas por sus propios medios.