El PP advierte de que el nuevo programa informático del SAMU "pone en riesgo la atención sanitaria urgente"

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada responsable de Sanidad del grupo parlamentario popular de Asturias, Pilar Fernández Pardo, ha lamentado este miércoles que "el nuevo programa informático del SAMU pone en riesgo la atención sanitaria urgente", tal como denuncian los propios profesionales, y por ello pedirá explicaciones a la Consejería "por los fallos del sistema que pretende implantar en el Centro Coordinador de Emergencias

Fernández Pardo advierte de que "el sistema que el Principado pretende implantar no está preparado para gestionar eficazmente las emergencias médicas", y recuerda que "no se puede jugar con la salud de los asturianos ni ignorar las advertencias del personal sanitario que trabaja en primera línea".

Según los informes y pruebas realizados por los profesionales (operadores, enfermeros y médicos), el nuevo sistema de gestión de incidentes, basado en el programa utilizado por el 112 (no sanitario), presenta múltiples carencias técnicas que dificultan el desarrollo del trabajo diario y empeoran la operatividad respecto al sistema actual (SmartCicu), que dejará de estar operativo próximamente.

Pardo lamenta que pese a las reiteradas advertencias del personal, la Consejería de Salud mantiene su intención de implantar el programa de forma inminente. Ante esta situación, los trabajadores han convocado una concentración de protesta el viernes, 14 de noviembre, a las 11.00 horas, frente al SESPA (Plaza del Carbayón, Oviedo) "a la que acudiremos para mostrar nuestro apoyo" -subraya la diputada popular-, y que servirá para informar a la ciudadanía sobre los problemas detectados y las posibles consecuencias que la puesta en marcha del nuevo sistema puede tener sobre la atención sanitaria urgente", incide.

El grupo parlamentario popular ya ha registrado una pregunta a la consejera de Salud para que explique "qué opinión le merecen los fallos detectados en el nuevo programa informático que piensa implantar en el Centro Coordinador de Emergencias para el SAMU y cómo piensa resolverlos".

Fernández Pardo subraya que "los profesionales del SAMU están advirtiendo de algo muy serio: un fallo informático en un sistema de emergencias puede costar vidas", y reclama al Principado "responsabilidad, transparencia y escucha activa hacia los equipos que sostienen la atención urgente en Asturias".

"El Gobierno asturiano debe garantizar un sistema informático que mejore, no que empeore, la capacidad de respuesta ante las urgencias. Es una cuestión de seguridad y de respeto a la labor de los profesionales sanitarios", concluye la diputada popular.