El PP afirma que el PSOE está en "fase de implosión" y utiliza los accesos a El Musel como "sainete electoral"

La vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, el portavoz de Infraestructuras del PP en la Junta General, Pedro de Rueda, y el también diputado y presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, este sábado en Gijón. - PP GIJÓN

GIJÓN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Gijón y el Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado han calificado de "auténtico show" y "sainete" las contradicciones escenificadas en las últimas horas entre el Ministerio de Transportes y la Consejería de Movilidad a cuenta de la mejora de la avenida Príncipe de Asturias y los accesos a El Musel. Los 'populares' aseguran que el PSOE ha entrado en una "fase absoluta de implosión" a nivel nacional y autonómico, y acusan a la formación de utilizar las infraestructuras clave de la ciudad como un "sainete electoral" y un cruce de reproches para "escurrir el bulto".

Así lo han manifestado este sábado ante los medios de comunicación la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, el portavoz de Infraestructuras del PP en la Junta General, Pedro de Rueda, y el también diputado y presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, en un encuentro celebrado en el cruce de Cuatro Caminos, donde han censurado además el "plantón" del ministro de Transportes, Óscar Puente, al Congreso Nacional del Transporte celebrado en la ciudad, asegurando que "decidió no venir porque tiene vergüenza de todos sus incumplimientos con Gijón".

Los 'populares' han expresado su "tremenda preocupación" ante el bloqueo de unos proyectos que acumulan "más de 20 años en el caso del vial de Jove y más de tres años desde que el PSOE prometiera y licitara los accesos a El Musel".

Han criticado el cruce de declaraciones entre el consejero asturiano Alejandro Calvo, quien propuso "humanizar" la avenida Príncipe de Asturias, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien "enfrió" la propuesta. "El día de ayer ha sido un auténtico show. El consejero Calvo habla de humanizar, pero no sé cómo lo va a hacer si no salen los miles de camiones del barrio de La Calzada. Luego el señor Santano le contradice, y por la tarde el PSOE de Gijón critica al Ministerio", ha afeado Pumariega, quien también ha tildado de "ausente" a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí.

Por su parte, Ruiz ha advertido de que Asturias está "totalmente abandonada" y ha acusado al PSOE de incurrir en el "trilerismo político" con los 285 millones de euros comprometidos originalmente para el vial de Jove. Ha rechazado que dicho presupuesto se pretenda derivar ahora a otras actuaciones ya planificadas como la estación intermodal o el desdoblamiento de Lloreda-Veriña. "Que no nos muevan la bolita. Eso son obras complementarias que ya estaban contempladas por otra vía", ha denunciado Ruiz, quien considera que el Ministerio solo busca "juegos de palabras para escurrir el bulto".

Según De Rueda, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez carece de un plan técnico y real para la ciudad. "El único plan del ministro de Transportes y del presidente del Gobierno es sobrevivir un día más y derivar dinero para lograr los apoyos parlamentarios que necesitan", ha sentenciado.