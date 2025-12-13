El PP alerta del "absoluto caos" en contratación de Derechos Sociales, con un sistema de impagos "normalizado"

La diputada del PP de Asturias, Beatriz Polledo, en rueda de prensa. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Beatriz Polledo ha asegurado este sábado que la gestión de la Consejería de Derechos Sociales está envuelta en "el absoluto caos" en materia administrativa, con un sistema de impagos "normalizado" en la prestación de servicios, de suministros y pago a proveedores.

En una rueda de prensa, Polledo ha indicado que este sistema se está sufriendo "desde hace años", con un modo de operar "que es un absoluto escándalo, un descontrol". Apunta la parlamentaria a "irregularidades e ilegalidades en la contratación pública" de la consejería liderada por Marta del Arco, especialmente en el organismo autónomo de residencias de ancianos (ERA), que "atenta directamente contra los principios básicos de la contratación administrativa que son la objetividad, libre concurrencia, transparencia o publicidad".

Polledo ha cifrado en "cientos" las facturas impagadas "escondidas en los cajones", asegurando que están sin pagar porque no tienen "ninguna cobertura legal", están "fuera del procedimiento administrativo y con reparos de intervención".

"La única manera que tienen de cobrar los proveedores es acudir a la vía judicial, porque en la mayoría de los casos los servicios se siguen prestando por parte de las empresas a petición de la propia Administración, que sabe que están sin la cobertura legal para poder pagarles los servicios básicos y esenciales, como alimentos, productos básicos o transporte adaptado", ha agregado.