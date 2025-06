El PP alerta de la "deriva preocupante" y la mala gestión en el Centro Cultural Niemeyer

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado este lunes la "deriva preocupante" del Centro Cultural Oscar Niemeyer, el cual considera que ha fracasado en sus objetivos fundacionales y ofrece una programación desconectada de la realidad cultural de la ciudad. "Es un centro que vive de espaldas a Avilés, con cifras estancadas de visitantes, una caída del 40% en ingresos por actividad cultural y serias irregularidades en su gestión", han asegurado la portavoz del PP de Avilés y diputada nacional, Esther Llamazares, y el diputado regional, José Luis Costillas, quienes reclaman una auditoría urgente y un cambio de rumbo inmediato.

Llamazares ha cuestionado la viabilidad general del centro. "No ha funcionado la tienda, no ha funcionado la cafetería, no ha funcionado la restauración. No sabemos qué funciona realmente. Se invierte en un aparcamiento cuando a las 21.00 horas el centro está cerrado. ¿De qué estamos hablando?", se preguntó.

"Nos encontramos hoy aquí para dar la voz de alarma sobre un centro que no ha cumplido los fines para los que fue creado. Las cifras de visitantes están estancadas, mientras otros espacios culturales como el Museo de Bellas Artes o el Laboral han registrado subidas", ha añadido Costillas, quien además ha alertado de que los ingresos por actividad cultural en el Niemeyer han caído más de un 40% en el último año.

Desde el PP apuntan a una doble causa: una "programación incapaz de atraer público" y una "gestión negligente", especialmente en materia de contratación. "La Sindicatura de Cuentas ya ha advertido sobre irregularidades en los contratos menores", ha remarcado Costillas, quien exige una auditoría y que la Inspección General del Servicio revise los procedimientos de contratación "como ya se hizo en Laboral Ciudad de la Cultura y en la OSPA".

Costillas ha criticado también que el director gerente del Niemeyer haya sido llamado a comparecer en comisión "para dar explicaciones sobre los informes de la Sindicatura", pero "sus respuestas han sido evasivas y, en algunos casos, denotan un preocupante desconocimiento del procedimiento administrativo".

Ambos dirigentes han reclamado una fiscalización a fondo y una evaluación anual de resultados, al tiempo que han rechazado que la situación se deba solo a un problema de presupuesto. "La caída de ingresos culturales demuestra que no es una cuestión de dinero, sino de mala gestión. Tener más recursos no garantiza una buena administración. Lo que hace falta es optimizar lo que se tiene", han sentenciado.