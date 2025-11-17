El PP alerta del riesgo de perder 6 millones de euros de fondos europeos para la ampliación del Museo de Bellas Artes

El diputado regional PP José Luis Costillas analiza el esatado de las obras de ampliación del Museo Bellas Artes de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, José Luis Costillas, ha advertido este lunes del riesgo de perder los casi seis millones de euros de fondos europeos destinados a la ampliación del Museo de Bellas Artes, cuya ejecución acumula meses de retrasos. Es prácticamente imposible cumplir los plazos", ha señalado.

En concreto, Costillas ha explicado que los fondos fueron recibidos en octubre de 2022 y en febrero de 2023 el Consejo de Patrimonio autorizó las obras, que finalmente se adjudicaron en junio de 2024 por 5,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

"Es prácticamente imposible cumplir el plazo de ejecución de la obra y también prácticamente imposible acreditar la ejecución de esos fondos", ha asegurado el diputado.

Por ello, el diputado popular ha instado a la consejera de Cultura y al presidente del Principado de Asturias a que "ponga las manos en el asunto, que agilice la ejecución de estas obras y que garantice que estas obras se van a ejecutar en plazo y que no se van a perder los fondos".