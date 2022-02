El PP anuncia una batería de iniciativas para "desenmascarar" a Barbón (PSOE), al que llaman "presidente mentiroso"

Los 'populares' dicen que no dan los números para la moción de censura que plantea Vox, pero no descartan nada

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Pablo González y Álvaro Queipo han anunciado este martes una batería de iniciativas parlamentarias para "desenmascarar" el "engaño masivo" del Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón a cuenta de la oficialidad del asturiano.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, los representantes del PP se han referido al informe encargado por el Gobierno en 2020 pero que trascendió la semana pasada y que desmontaría la idea de que la oficialidad del asturiano puede ser algo voluntario para la ciudadanía.

A Barbón se han referido como "presidente mentiroso" y han dicho que ha tratado todo este asunto "con engaños" en el "fallido" proceso que activó para la reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias para incluir la oficialidad del asturiano y el gallego asturiano.

"Nos mintió mirándonos a la cara", ha dicho Pablo González de Barbón. Así, considera que lo adecuado es que ahora tanto Barbón como los integrantes de su gobierno den explicaciones en el parlamento asturiano por lo ocurrido.

"Ha sido una operación de engaño masivo y colosal a todos los asturianos", ha lamentado González, que ha advertido a Barbón que no puede "irse de rositas" después de lo ocurrido.

Según Queipo, el "empeño por engañar" que ha demostrado Barbón no puede salirle gratis. "Defender la identidad del asturiano no es defender el engaño", ha criticado, insistiendo en que el Gobierno tenía en sus manos un informe encargado con dinero público que explicaba las consecuencias de esa oficialidad y "lo ocultó".

Pero Queipo también ha vuelto a preguntar públicamente a la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE si conocía el mencionado informe. "Si lo conocía es cómplice del engaño; si no, tiene que decirlo inmediatamente y tendría que posicionarse al lado de los partidos que piden transparencia", ha comentado.

La mayoría de las iniciativas que va a plantear el PP en la Junta General van a versar sobre este asunto. Preguntarán a dirigentes del Gobierno asturiano sobre si conocían o no ese informe. Por ejemplo, al vicepresidente del Ejecutivo, Juan Cofiño. Especialmente interesante consideran las explicaciones de este dirigente, dado que de él depende la Función Pública y el informe establece que la oficialidad implicaría la obligación de los funcionarios de conocer la lengua. Por ello quieren saber si conocía o no el trabajo.

También quieren que la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, dé explicaciones sobre el asunto, teniendo en cuenta las cantidades que implicaría la implantación de la cooficialidad. Otra consejera a la que preguntarán es la de Educación, Lydia Espina.

En el transcurso de la rueda de prensa, los dirigentes del PP han sido preguntados acerca de la propuesta de Vox para que los 'populares' presenten una moción de censura contra Barbón por la "gravedad" de lo ocurrido.

Queipo ha dicho que han tenido contactos con otros grupos y que de momento no darían los números para que esa moción saliera adelante. Así las cosas, el PP va a centrarse en agotar la vía parlamentaria para "ridiculizar a un gobierno que miente". No obstante, de cara al futuro el PP no descarta nada, según se ha encargado de aclarar Pablo González.