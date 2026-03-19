El PP de Asturias pide un IVA "justo" para las galerías de arte

El concejal del PP José Luis Costillas, en rueda de prensa. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo parlamentario del PP de Asturias, José Luis Costillas, ha presentado este jueves una Proposición No de Ley (PNL) para pedir un IVA "justo" para las galerías de arte asturianas en su papel como intermediarias en la compraventa de creaciones artísticas.

En rueda de prensa, Costillas ha asegurado que las galerías sufren una "injusticia fiscal" que además las "penaliza" en el mercado internacional, ya que la normativa que fija el IVA de estas transacciones en España no es igual en otros países.

Consciente de que la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) no tiene competencia en esta materia, el diputado 'popular' ha defendido que su iniciativa pide al Gobierno asturiano que inste al Nacional para que corrija esta situación. Además pide que el parlamento asturiano reconozca a las galerías como agente cultural "esencial" y que se impulse un diálogo con el sector para solucionar la problemática.

"Hablamos de un sector que no es un lujo, sino una infraestructura cultural básica. Sostiene a nuestros artistas, proyecta Asturias al exterior y genera actividad económica, empleo y prestigio para nuestra comunidad", ha defendido.