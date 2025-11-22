El PP de Asturias se suma al luto por la tragedia en la mina de Cangas del Narcea y suspende actividades

OVIEDO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias ha suspendido toda actividad de carácter lúdico o festivo durante estos días, sumándose a los dos días de luto oficial tras el accidente ocurrido ayer en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que se saldó con la muerte de dos trabajadores.

El partido, presidido por Álvaro Queipo, ha expresado su consternación por la tragedia y ha trasladado su apoyo y respeto a las familias de los fallecidos y a todo el sector minero asturiano. Asimismo, reconoce la labor de todas las personas que colaboraron en las tareas de rescate.

Entre las actividades canceladas figura el congreso local del PP de Muros de Nalón-Soto del Barco, que estaba previsto que se celebrase este sábado.