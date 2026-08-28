El PP considera la dimisión de Marta del Arco un "secreto a voces" y critica que su relevo suponga "continuidad"

Archivo - La diputada del PP de Asturias Beatriz Polledo. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP y portavoz de Derechos Sociales, Beatriz Polledo, ha considerado que la dimisión de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, anunciada este viernes, era un "secreto a voces" y ha criticado que su sustituta, la actual gerente del ERA, Nerea Monroy, vaya a suponer una "continuidad" de la gestión de la Consejería durante los nueve meses que restan de legislatura.

Polledo ha asegurado que su grupo parlamentario ha sido "muy crítico" con la gestión de Del Arco y ha reclamado en varias ocasiones su dimisión y reprobación al considerar que la Consejería se encuentra "absolutamente desmantelada" y que su gestión durante los últimos tres años ha sido "un absoluto fracaso".

La diputada 'popular' ha señalado especialmente la gestión de la dependencia, los menores y el organismo público Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), ámbitos en los que, a su juicio, se ha producido una gestión "caótica".

Respecto al nombramiento de la nueva consejera, Polledo ha expresado su preocupación porque considera que supone "continuidad" y ha cuestionado que sea la persona adecuada para asumir las riendas de la Consejería durante los nueve meses que quedan de legislatura.

La portavoz de Derechos Sociales del PP ha criticado además la gestión de la nueva responsable al frente del ERA y ha asegurado que durante su etapa como gerente se ha producido un "desmantelamiento" de las residencias públicas. En este sentido, ha señalado que no se ha creado "ni una sola plaza" de los proyectos anunciados durante los últimos años y que las listas de espera en los establecimientos residenciales públicos "no han dejado de crecer".

Polledo ha considerado que el relevo supone una "huida hacia adelante" por parte del Gobierno autonómico y ha advertido de que puede tener "consecuencias aún peores" en una Consejería que, según ha afirmado, lleva "muchos meses, incluso años, desmantelada y descabezada".

Por último, ha deseado a Marta del Arco "lo mejor en lo personal" y que se recupere "lo antes posible" de sus problemas de salud, al margen de las críticas del PP a su gestión al frente de la Consejería.