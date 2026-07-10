El PP critica el "desastre de gestión" de Barbón por perder 5,4 millones de fondos europeos para el Bellas Artes

Archivo - El diputado del PP en la Junta General del Principado, José Luis Costillas, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias y portavoz de Cultura en la Junta General, José Luis Costillas, ha advertido este viernes del "desastre de gestión" del Gobierno del socialista Adrián Barbón tras la pérdida de 5,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la ampliación del Museo de Bellas Artes, al no ejecutarse la actuación dentro de los plazos previstos.

Costillas ha lamentado que el Principado deba ahora sustituir esa financiación por recursos procedentes de los fondos de Transición Justa, inicialmente destinados a otros proyectos estratégicos para la comunidad.

El parlamentario 'popular' ha asegurado que su grupo advirtió "reiteradamente" de esta situación en la Junta General a través de interpelaciones y preguntas, reclamando a la Consejería de Cultura que acelerara los trabajos. "Lo denunciamos una y otra vez y el Gobierno no hizo absolutamente nada. Hoy se confirma que nuestras advertencias eran fundadas y que la inacción del Ejecutivo tiene consecuencias muy graves para Asturias", ha señalado.

Asimismo, ha considerado "inadmisible" que se pierda financiación europea por "incapacidad de gestión" y ha criticado que el Ejecutivo autonómico tenga que recurrir a otros fondos para cubrir un proyecto ya financiado. A su juicio, se trata de "un ejemplo más" de cómo el Gobierno regional "desperdicia oportunidades".

Costillas también ha advertido del sobrecoste derivado del retraso en la ampliación del museo, al continuar el Principado abonando el alquiler del espacio donde se conservan las obras, con un coste superior a 150.000 euros anuales. "Cada año de retraso supone más dinero que sale del bolsillo de todos los asturianos", ha apuntado.

El diputado ha enmarcado este caso en una "tendencia preocupante" de pérdida de inversiones y proyectos en Asturias frente a otras comunidades. "Mientras otras aprovechan las oportunidades, aquí el Gobierno deja escapar inversiones industriales y culturales", ha afirmado.

"Asturias no puede permitirse un Gobierno que convierte cada oportunidad en una oportunidad perdida. La falta de planificación, la improvisación y la incapacidad de gestión del Ejecutivo están pasando una factura demasiado elevada a nuestra comunidad", ha concluido.