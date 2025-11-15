El PP critica la falta de personal en la Escuela Infantil de Nava una vez integrada en la red autonómica

El PP denuncia la falta de personal en la escuela infantil de 0 a 3 de Nava. - PP

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada popular y portavoz de Educación, Gloria García, criticó este sábado la falta de personal en la Escuela Infantil 0-3 de Nava, una de las primeras 22 escuelas que han pasado de gestión municipal a incorporarse a la red autonómica. Una situación que calificó como un "ejemplo de la falta de gestión socialista."

Gloria García, junto a los concejales populares en el Ayuntamiento de Nava, Fernando Ordoñez, y Lorena Díaz, denunciaron que "en el caso concreto de Nava, varias educadoras se encuentran de baja, lo que ha dejado a la escuela con solo cuatro educadoras para atender a cuatro bebés de 0 -1 año, doce niños de 1- 2 años, y diecisiete niños de 2-3 años, porque la Consejería no cubre las bajas".

Según la diputada del PP la solución que ofrece el Gobierno de Asturias a esta situación es reducir el horario de 8:30 horas a 15.30 horas.

"Esta situación es un reflejo de lo que está pasando en toda Asturias. La ley de Escuelas 0-3 se vende, las inauguraciones se venden, y también se venden los traspasos o las integraciones de escuelas municipales, como está ocurriendo en Nava. Mucha foto, mucha propaganda, pero nos quedamos ahí," dijo García.