El PP critica las políticas de vivienda en Asturias y propone un plan urgente para facilitar el acceso a la misma

El diputado regional y portavoz de Vivienda, José Cuervas-Mons; el presidente del PP de Grado, José González y el senador del PP de Asturias, Pablo González. - PP

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Asturias ha criticado este domingo en Grado las políticas de vivienda impulsadas por los gobiernos de izquierdas en los ámbitos local, autonómico y nacional, y ha advertido de que la comunidad autónoma no podrá fijar población ni atraer y retener talento si no se garantiza el acceso a la vivienda.

Estas declaraciones han sido realizadas por el senador del PP de Asturias, Pablo González; el diputado regional y portavoz de Vivienda, José Cuervas-Mons; y el presidente del PP de Grado, José González, en una carpa instalada en el municipio, en el marco de la campaña de los populares asturianos para presentar sus propuestas en materia de vivienda.

Durante el acto, Pablo González ha denunciado que la vivienda se ha convertido en una "emergencia nacional" avalada por los datos, tras registrarse un incremento del precio en torno al 40 por ciento desde 2018, máximos históricos en el alquiler y una edad media de emancipación que supera los 30 años. Asimismo, ha criticado que las 180.000 viviendas públicas prometidas por el Gobierno central "siguen sin llegar al mercado", poniendo como ejemplo las de la Sareb, de las que "apenas unas centenas" han terminado siendo adquiridas por comunidades y ayuntamientos. El senador ha defendido la necesidad de oferta de vivienda para que los jóvenes puedan quedarse en Asturias.

Por su parte, José Cuervas-Mons ha censurado la gestión del presidente autonómico, Adrián Barbón, al asegurar que su Gobierno "no ha hecho nada durante los últimos siete años" y que su política es "intervencionista" y "temeraria".

El portavoz parlamentario ha lamentado la tramitación de una ley que aumentará la burocracia y agravará el problema, criticando la obsesión del Ejecutivo por declarar zonas tensionadas, intervenir precios o el anuncio de que la Administración pueda "comprar a la fuerza viviendas privadas" mediante el derecho de adquisición preferente. Frente a esto, ha contrapuesto el modelo del PP basado en la creación de bolsas de suelo público, medidas fiscales para jóvenes, colaboración público-privada y seguridad jurídica frente a la okupación.

Finalmente, el presidente del PP de Grado, José González, ha alertado de que la falta de vivienda en alquiler está provocando que el municipio continúe perdiendo habitantes año tras año frente a otros concejos vecinos. Ante esta situación, ha vuelto a reclamar un nuevo Plan General de Ordenación con visión de futuro que permita habilitar suelo y facilitar la construcción, rechazando el "apaño urbanístico" anunciado por el Ayuntamiento.

Para revertir esta problemática, la formación ha propuesto un 'Plan de Vivienda Urgente' que incluye la movilización de suelo público, la reducción a la mitad de los plazos urbanísticos, la creación de Proyectos Residenciales Estratégicos para acelerar las ejecuciones y la aplicación del silencio positivo frente a la burocracia.

Igualmente, plantean facilitar el acceso a la primera vivienda con avales públicos a menores de 40 años, la reducción al 4 por ciento del IVA para vivienda nueva y del ITP para usada, incentivos fiscales para sacar viviendas vacías al mercado y el refuerzo de la seguridad jurídica frente a la ocupación y la inquiokupación.