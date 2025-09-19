El PP critica al Principado por el "abandono absoluto" del Centro de Tecnificación de Trasona

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Pedro de Rueda, ha criticado este viernes "la falta de cumplimiento y la desidia del Gobierno socialista" en relación con las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona, en Corvera, unas infraestructuras que el parlamentario popular catalogó como fundamentales para el desarrollo del piragüismo y de otros deportes náuticos en Asturias y que sufren un "abandono absoluto".

"En abril de 2024 la consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció la instalación de un sistema de videovigilancia tras los robos sufridos en las instalaciones. A día de hoy, nada de nada. En mayo de 2022, la anterior consejera, Berta Piñán, se comprometió a destinar 2,3 millones de euros del Plan de Recuperación para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros de Trasona y El Cristo. Tampoco nada de nada", recordó el parlamentario.

Asimismo, De Rueda exigió el incremento de la dotación a la concesionaria (la Federación Asturiana de Piragüismo) para poder ofrecer unos servicios acordes a la calidad de los deportistas que los reciben.

El diputado popular señaló que "el Plan de Tecnificación Deportiva de Asturias simplemente no existe, mientras que comunidades como Galicia, Baleares o Madrid sí cuentan con uno que permite dar continuidad a los jóvenes talentos en las categorías cadete y juvenil, solo la Xunta de Galicia tiene becados a más de 160 piragüistas", y lamentó que en Asturias, a pesar del excelente trabajo de base, los deportistas "se estancan y los resultados caen en picado por culpa de la inacción del Principado".

En esta misma línea, Pedro de Rueda denunció el "abandono material de las instalaciones: habitaciones inutilizadas, pantalanes sin reparar a pesar de nuestras reiteradas peticiones y una dirección compartida con La Morgal, lo que no deja de ser otro parche y que evidencia que "el Gobierno socialista no está cumpliendo con sus obligaciones en materia deportiva".

"El piragüismo es un deporte de excelencia en Asturias y ha dado campeones olímpicos, del mundo y de España. Lo mínimo que merece es una gestión seria y un plan de tecnificación ambicioso. Lo que no puede seguir ocurriendo es esta sucesión de anuncios vacíos, inversiones fantasmas y promesas incumplidas. Exigimos al Gobierno autonómico medidas urgentes, inversiones reales y un plan estratégico de tecnificación para que Asturias deje de quedarse atrás", concluyó. De Rueda visitó el Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona junto al vicepresidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, Víctor García.