El PP cuestiona la gestión del parking del Niemeyer y pide transparencia al Principado

Archivo - Imagen de archivo del diputado del PP en la Junta General José Luis Costillas - PP - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cultura del PP en la Junta General, José Luis Costillas, ha reclamado al Gobierno del Principado "transparencia absoluta" sobre la gestión del aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer y ha cuestionado que su explotación haya sido cedida directamente a RUASA.

Costillas ha recordado que el PP ya pidió en marzo que, en caso de cederse la explotación del aparcamiento, se hiciera mediante una licitación pública y abierta y que los beneficios revirtieran en el propio Centro Niemeyer.

El diputado popular ha cuestionado que el Principado comprase el aparcamiento por más de 3,5 millones de euros y posteriormente cediese su gestión a un tercero "sin que exista un retorno claro para el Centro Niemeyer".

"No tiene ningún sentido que el Gobierno del Principado compre un aparcamiento con dinero público, permita que un tercero lo explote y que el Centro Niemeyer, que debería beneficiarse de esa actividad, no tenga un retorno económico claro", ha señalado.