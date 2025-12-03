El PP denuncia que el 40% de los Fondos Europeos presupuestados en 2025 están sin comprometer y el 83% sin ejecutar

La diputada del PP, Sandra Camino, en rueda de prensa. - PP

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario popular, Sandra Camino, denunció este miércoles en rueda de prensa en la Junta General del Principado que de los más de 500 millones de euros de Fondos Europeos presupuestados, el Ejecutivo de PSOE e IU ha dejado sin comprometer el 40% y sin ejecutar más del 83%, lo que, a su juicio, "confirma que el dinero no llega ni a las empresas, ni a las familias, ni a los proyectos que Asturias necesita para avanzar".

Camino ha asegurado que Asturias ha perdido un año "clave" por la "pésima gestión" de los fondos europeos, lo que genera una situación "más que alarmante". Así, ha indicado que "más de 413 millones de euros no han alcanzado ni siquiera la fase de obligación contable. Ni se han ejecutado ni han empezado a ejecutarse".

La 'popular' ha indicado que la gestión económica del Gobierno de Asturias durante 2025 "es la radiografía de un fracaso en toda regla". Algo que ha indicado resulta más curioso justo cuando acaba de entrar en la Cámara el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026, "otro presupuesto histórico que presume de gasto, pero reduce inversión y acumula un retraso inadmisible y sostiene el Gobierno con más plantilla de la historia de Asturias".

Entre los fondos más abandonados, Camino destacó el Fondo Social Europeo: el 99% del programa no se ha movilizado a 31 de octubre; el Fondo de Transición Justa: de 44 millones, 33 siguen sin comprometer y casi el 90% está sin ejecutar. "Las comarcas mineras y los territorios golpeados por el cierre industrial merecen algo más que un PowerPoint", criticó.

Consideró la parlamentaria que "el ejemplo perfecto de cómo no gestionar fondos europeos" es la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda "donde el 92% de los fondos MRR sin ejecutar; hay 12 millones sin comprometer de los 56 presupuestados y manejan proyectos clave, como las viviendas de alquiler asequible, que están adjudicados tarde, con obras sin empezar y con plazos límite en 2026".

"Pretenden ejecutar en 6 meses lo que no han sido capaces de mover en un año. Simplemente imposible", dijo la 'popular', que añadió que en todas las consejerías se registran incumplimientos.

Así por ejemplo, en Medio Rural 21 de los 27 millones de la PAC están sin ejecutar, el FEMPA, prácticamente sin mover; hay 15 millones de las ayudas LEADER sin pagar. "Mientras agricultores, ganaderos y pescadores esperan, el dinero duerme en la administración", dijo.

Por todo ello el PP pide "un plan de choque inmediato de ejecución real y urgente, que incluya calendario público por consejería, la identificación de proyectos críticos, el refuerzo de los equipos técnicos y garantías de que Asturias no perderá ni un euro asignado".