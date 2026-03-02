El PP denuncia el "despilfarro" en el Museo del Salmón de Pravia y exige su reapertura

La diputada del PP de Asturias Sandra Camino junto al portavoz del PP de Pravia, Alberto Morán. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General, Sandra Camino, y el portavoz en Pravia, Alberto Morán, han denunciado este lunes el "despilfarro" de fondos públicos en el Museo del Salmón y han reclamado explicaciones sobre su situación y futuro.

Camino ha señalado a los medios que el equipamiento, en el que se invirtieron más de 800.000 euros, permanece cerrado y en un estado que, a su juicio, evidencia la falta de planificación del Gobierno del Principado. Además, ha apuntado que a través de los planes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se destinaron 82.500 euros a accesos y jardines vinculados al museo que, según ha indicado, siguen sin ejecutarse.

La parlamentaria del PP ha subrayado que Pravia, como concejo tractor del Bajo Nalón, "merece una política turística eficaz" y proyectos que generen dinamización económica. En su opinión, la política turística del Ejecutivo autonómico "se queda en anuncios e inicios", pero carece de programación, evaluación y planificación a futuro.

Camino ha añadido que, aunque dentro de los planes de sostenibilidad turística en destino existen partidas para determinadas actuaciones, el Museo del Salmón no cuenta con una consignación específica que garantice su reapertura.

Por su parte, el portavoz del PP en Pravia, Alberto Morán, ha afirmado que la Casa del Salmón es "el ejemplo más claro de cómo se despilfarra el dinero" por parte del alcalde del municipio. Según ha indicado, desde el PP llevan años solicitando la apertura del equipamiento y una visita para comprobar su estado, sin obtener respuesta.

Morán ha criticado lo que considera "opacidad" en la gestión de los recursos turísticos municipales y ha vinculado la situación del Museo del Salmón con la de otros equipamientos, como el Museo del Prerrománico, que, según ha dicho, ha permanecido cerrado durante largos periodos.

Asimismo, ha aludido a la presencia del Ayuntamiento en la última edición de FITUR, donde, según ha manifestado, el nombre del concejo apareció mal escrito, lo que a su juicio refleja falta de atención y gestión.

Ambos dirigentes han coincidido en reclamar un cambio en la gestión turística del concejo y medidas "claras e inmediatas" para revertir la situación y poner en valor los recursos de Pravia.