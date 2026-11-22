Archivo - Estación de esquí Valgrande-Pajares sin nieve. - VALGRANDE-PAJARES - Archivo

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Pedro de Rueda, ha analizado la evolución del programa presupuestario de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares en las cuentas de 2025, 2026 y 2027 y ha asegurado que el Gobierno del Principado vuelve a repetir la misma fórmula: "anunciar grandes inversiones en los presupuestos mientras la realidad de la estación sigue marcada por las deficiencias, la falta de gestión y el deterioro de sus instalaciones".

Según ha indicado el diputado en nota de prensa, en estos años "hay millones sobre el papel y promesas que se repiten", pero sin que se conozca "un avance acorde con los anuncios". En concreto, De Rueda ha explicado que en 2025, el Gobierno consignó 750.000 euros de fondos europeos para la modernización de Pajares, pero únicamente encargó obras por "apenas una cuarta parte de esa cantidad".

Ahora, de cara a 2027, subraya el parlamentario, el programa presupuestario "se dispara" hasta los 15 millones de euros, con una inversión anunciada de 9,5 millones para un telesilla y la iluminación de la estación. "Sin embargo, hay un dato que retrata la desconexión entre las previsiones y la realidad, y es que el Principado vuelve a calcular exactamente los mismos ingresos que en los dos presupuestos anteriores, 819.126 euros. Ni siquiera varía esa previsión", ha lamentado.

Por otro lado ha criticado que desaparecen del presupuesto los dos únicos objetivos que permitían evaluar de forma concreta el funcionamiento de la estación, que son mantener ocho kilómetros esquiables cada día y alcanzar los 80.000 esquiadores por temporada. "El Gobierno aumenta las cifras de inversión, pero elimina los indicadores que permitirían comprobar los resultados de su gestión", ha criticado.

Así las cosas, tal como evidencia el diputado, "la realidad de Pajares sigue siendo la misma, problemas que continúan sin resolverse.

Mientras el Principado anuncia millones, la situación diaria de Valgrande-Pajares continúa acumulando problemas".

Por eso, "la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios, clubes y vecinos, ha solicitado a la Dirección General de Transportes que supervise los remontes ante los continuos incidentes registrados durante las dos últimas temporadas en las sillas y la telecabina".

A esta situación se suma la revisión general del telesilla de El Brañillín, cuya adjudicación no se produjo hasta el 29 de julio, meses después de finalizar la temporada. "Durante su desmontaje aparecieron daños en la cimentación de una pilona, en los frenos y en el eje principal, cuestiones que evidencian la importancia de anticipar las labores de mantenimiento y garantizar que las instalaciones estén en condiciones antes de comenzar la actividad", recuerda De Rueda.

El diputado ha enumerado problemas en lo referido a la "incertidumbre" sobre los precios públicos, los accesos a la estación o el deterioro de varias edificaciones de la estación.