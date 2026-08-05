El PP dice que Asturias afronta el riesgo de incendios con un plan forestal de 2001 y una baja ejecución presupuesta

Manuel Cifuentes - PP

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Manuel Cifuentes ha criticado este miércoles, en rueda de prensa, la "ausencia total" de políticas de prevención de incendios del Gobierno de Asturias, y ha dicho que "una vez más el Ejecutivo autonómico intenta maquillar su inacción con titulares". Según Cifuentes, Asturias afronta el riesgo de incendios con un plan de 2001 y una baja ejecución presupeustaria.

El parlamentario ha indicado que los incendios forestales no empiezan el día que aparece la primera llama. "Empiezan muchos meses antes: cuando no se limpia el monte, cuando no se mantiene el territorio, cuando no se planifica y cuando se abandona el mundo rural. Esa ausencia de planificación tiene responsables políticos, que en Asturias sólo aparecen cuando lo hacen las llamas, para dar cifras que no son más que humo", ha advertido.

En ese sentido, ha comentado que cada verano se produce el mismo "ritual" y que el Gobierno del Principado comparece, hace anuncios, promete inversiones millonarias y transmite la sensación de que todo está bajo control. "Pero cuando se analizan los datos y la realidad del monte asturiano, la conclusión es exactamente la contraria", ha señalado.

"Tenemos un territorio cada vez más abandonado, con una enorme acumulación de combustible vegetal. Ese abandono no es casualidad. Es consecuencia directa del fracaso de las políticas para el medio rural desarrolladas por este Gobierno," criticó Cifuentes, quien además añadió que "mientras el campo pierde población y actividad, el monte se convierte cada año en un escenario mucho más peligroso".

En este contexto, Cifuentes subrayó que lejos de corregir esa situación, el Gobierno ni siquiera ha sido capaz de actualizar el principal instrumento de planificación forestal. "Asturias continúa con un Plan Forestal del año 2001, y no se puede gestionar el monte de 2026 con planes de principio de siglo", ha lamentado.

Ante esta situación, el diputado popular afirmó que Asturias lleva demasiados años sin adaptar la política forestal a la nueva realidad climática, económica y territorial. "Esta situación genera inseguridad jurídica, dificultando la gestión forestal y restando competitividad a un sector estratégico para Asturias. No olvidemos que más de la mitad de los montes asturianos son de pequeños propietarios particulares, que lo que necesitan es más apoyo para su aprovechamiento y menos burocracia y obstáculos", subrayó.

El diputado ha dicho que de la partida destinada a la gestión forestal en 2025 quedó sin ejecutar uno de cada cuatro euros y, además la inversión prevista para el servicio de bomberos de Asturias este año asciende a 3,87 millones de euros, de los que a 30 de junio solo se había ejecutado el 12%.

"La realidad es que no se invierte ni en prevención ni en extinción, y eso desmiente el discurso que el Gobierno intenta trasladar a los asturianos. Los incendios no se previenen con propaganda, tampoco se protege la vida y las propiedades de quienes viven en el medio rural ni se preserva nuestro patrimonio natural. Los asturianos necesitan políticas, no campañas de comunicación; necesitan planificación, no titulares; necesitan un Gobierno que entienda que prevenir siempre cuesta menos que apagar," alertó.

Cifuentes ha insistido en que las prioridades del PP en esta materia pasan por impulsar una política forestal basada en la prevención, la gestión activa del monte y el apoyo al medio rural. "Para ello es necesario trabajar de forma permanente con los municipios de montaña impulsando la creación de perímetros de seguridad alrededor de los núcleos rurales, mejorando las infraestructuras hídricas para facilitar el trabajo de los servicios de extinción, dotando de más y mejores medios a nuestros bomberos, favoreciendo la gestión activa del monte apoyando al sector forestal y al medio rural y formando a la población", ha explicado.

Asimismo, Cifuentes insistió en que la prioridad debe ser la prevención y la seguridad de las personas. En este sentido, afirmó que "los incendios son cada vez más incontrolables, y una vez que se producen, lo primordial es salvar vidas y que la gente sepa cómo tiene que actuar para ponerse a salvo. Todo eso constituye una verdadera política de prevención y extinción. Lo que no constituye una política es aparecer cada verano con grandes cifras que luego no aparecen reflejadas en la ejecución de los presupuestos".