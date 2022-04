El PP dice que Barbón (PSOE) se limita a practicar el 'sanchismo', que consiste en "ver, oír y callar"

El congreso de los 'populares' asturianos sigue sin fecha tras la visita de Bendodo y Tellado

OVIEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado este viernes muy crítico con la gestión del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y ha cargado contra su "conformismo".

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, tras una reunión con la presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, y el grupo parlamentario en Asturias, en la que también ha participado el coordinador general del PP, Elías Bendodo. Los dirigentes nacionales del partido inician en Asturias una serie de encuentros con los responsables del PP en las distintas comunidades autónomas en las que no gobiernan.

Según ha dicho Tellado, Asturias se ve perjudicada por las políticas de Barbón. "Él habla de asturianismo, pero realmente practica 'sanchismo'", ha criticado. Ese 'sanchismo' lo ha definido el dirigente del PP como una práctica "muy extendida" entre dirigentes socialistas y que consiste en "ver, oír y callar".

Ha comentado el vicesecretario de Organización Territorial del PP que la prioridad de Barbón es "satisfacer los intereses de Pedro Sánchez" y no defender los intereses de los asturianos.

MODELO ANDALUZ

En la misma rueda de prensa, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que es también consejero del Gobierno de Andalucía, ha indicado que existen similitudes entre su comunidad y Asturias, porque son territorios en los que el PSOE ha estado muchos años al frente del Gobierno.

"No es bueno que lleven más de 30 años gobernando lo mismo", ha dicho Bendodo, señando que Asturias puede lograr el cambio que ya decidió Andalucía, donde gobierna el PP. "El modelo andaluz se puede trasladar a Asturias", ha explicado el dirigente político, indicando que ello irá en beneficio de los asturianos porque una de las primeras medidas que se acometerá será la de bajar impuestos. Así, ha puesto de ejemplo a Andalucía, que antes era "un infierno fiscal" y hoy es de las comunidades autónomas donde menos se paga.

Frente a los discurso de dirigentes socialistas de que bajar impuestos significa reducir recursos en cuestiones como sanidad o educación, Bendodo ha dicho que ocurre lo contrario. Así, ha puesto como ejemplo la experiencia del gobierno andaluz y ha argumentado que al bajar impuestos, la gente tenía más dinero para consumir, lo que permitía una mejor recaudación para destinar a recursos para mejorar los servicios públicos.

Preguntado sobre unas recientes declaraciones de Barbón en las que dijo que el acuerdo de PP y Vox y Castilla y León iba a pasar factura a los 'populares', Bendodo ha replicado que no van a aceptar una "supuesta supremacía moral" de quienes están en el gobierno central gracias a pactos con formaciones como Bildu, que son "herederos de ETA".

Considera Bendodo que el PSOE no les puede dar ninguna lección acerca de pactos. "No están legitimados y no lo aceptamos", ha señalado. Cree que el PSOE está diciendo que quiere aislar a Vox, pero que lo que de verdad pretende es aislar al PP. El objetivo de los 'populares' ha indicado es poner a los mejores en los territorios para ganar elecciones con una mayoría suficiente para no depender de nadie.

CONGRESO

En cuanto al congreso regional del PP de Asturias, uno de los que está pendiente, Bendodo no ha querido avanzar fechas ni plazos concretos para su celebración.

"Se hará cuando corresponda", ha explicado, recordando a los periodistas que la nueva dirección lleva tan solo unos 20 días al frente de l partido. "Acabamos de llegar", ha indicado.

No obstante, ha reconocido que de la reunión que han mantenido con dirigentes y representantes asturianos se van "muy tranquilos" porque han visto que en Asturias hay un equipo "de calidad" y "con conocimiento de la realidad de los problemas de los asturianos".

MALLADA

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha intervenido también en la rueda de prensa y ha lamentado las políticas del actual gobierno socialista que se reflejan, ha dicho, en la pérdida de población que se registra año tras año.

Mallada ha recalcado que la inflación está "ahogando" a las familias asturianas y que resulta prioritario "aliviar" la fiscalidad que sufren. Así, ha vuelto a reclamar una bajada de impuestos, incluido el de Sucesiones. "Cuando gobierna el PP, a los ciudadanos les va mejor", ha añadido, remitiéndose también al caso de Andalucía.