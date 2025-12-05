El PP dice que el incremento en los presupuestos no supone una mejora de la atención sanitaria

Comparecencia en la Comisión de Hacienda del equipo de la Consejería de Salud para explicar el presupuesto de 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP, a través de su diputada Pilar Fernández Pardo, ha manifestado este viernes que "más presupuesto no asegura una mejor sanidad" ya que "desgraciadamente los presupuestos se van incrementando año a año pero la sanidad no mejora".

La diputada del PP ha asegurado que "a la hora de ver cuáles son los problemas de la sanidad asturiana, realmente se ha de decir que el problema no es el presupuesto porque más alto hoy por hoy realmente no puede ser, el verdadero problema de la sanidad asturiana son sus gestores".

"Seguimos con los mismos problemas en las listas de espera, en salud mental, en atención primaria los profesionales sanitarios siguen descontentos algo que con la huelga en los próximos días se constatará nuevamente", dijo la diputada del PP.

Pilar Fernández Pardo ha sido la encargada de fijar la posición de su grupo en la Comisión parlamentaria de Hacienda en la que el equipo de la consejería de Salud ha explicado sus cuentas para 2026.

APOYO A LAS CUENTAS

Desde el PSOE, han lamentado que "al Partido Popular la sanidad de los asturianos no le importa porque lo único que le importa es cómo hincha la cuenta de beneficios de las empresas que contrata". Por contra, los socialistas "defienden un modelo en el que la salud es un derecho fundamental, un derecho que tiene que ser prestado con calidad, con equidad y accesible para todas las personas".

La portavoz de IU-Convocatoria, Delia Campomanes, ha indicado que al hablar de los presupuestos no estamos hablando solo de partidas contables, sino que se está decidiendo qué proyecto queremos para Asturias, más en concreto ahora, en esta consejería, qué Asturias queremos ser cuando una asturiana enferma, cuando un vecino de cualquier pueblo llama a su centro de salud o cuando alguien recibe un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad.

"Aquí la diferencia política entre izquierda y derecha es absolutamente nítida. Un modelo que entiende a la sanidad como un derecho y otro modelo que la concibe como un negocio", dijo Campomanes que ha reiterado que Asturias tiene el mayor gasto sanitario por persona y con estos presupuestos sigue en esa línea. "Entendemos que con la salud no se juega, es un negocio que poner en primer lugar la salud de las personas frente a los intereses económicos", dijo.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé también ha valorado las cuentas y ha manifestado que está "absolutamente convencida de que si no hay gobiernos de izquierdas la sanidad dejará de ser pública porque el camino que tienen diseñado las derechas está, claro, clarísimo".

"No hay más que asomarse a Madrid y al CEO de Ribera Salud en Torrejón de Ardoz diciendo las barbaridades que todos escuchamos en una serie de audios o al despropósito del cribado del cáncer de mama en Andalucía", dijo Tomé.