El PP exige el desdoblamiento integral del Corredor del Nalón frente a los "parches" del Gobierno de Asturias

El diputado regional del PP de Asturias y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, en la estación Feve, Ciaño. - PP

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP de Asturias y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, ha afirmado que la saturación de la AS-117 y la alta siniestralidad, agravada por los últimos accidentes mortales, exigen una solución estructural y no solo carriles adicionales.

Pedro de Rueda ha anunciado que el PP llevará al Pleno del martes una pregunta, y, además, ha registrado una proposición no de ley en la Junta General, sumándose a las mociones ya aprobadas en los ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio, Langreo y Laviana, para instar al Ejecutivo autonómico a reconsiderar su decisión y acometer, de forma definitiva, el desdoblamiento integral del corredor del Nalón (AS-17).

El portavoz de Infraestructuras ha subrayado que "estas iniciativas nacen como respuesta directa a las declaraciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en la Junta General el pasado 24 de febrero, donde descartó el desdoblamiento completo y se limitó a plantear "soluciones parciales" -como la construcción de carriles adicionales en enlaces- una solución que, en la práctica, apenas supondría una mejora de entre el 15% y el 30% en la capacidad de la vía."

UNA INFRAESTRUCTURA PARALIZADA DESDE 2018

A juicio del diputado popular, lo que está ocurriendo con esta infraestructura es una "auténtica tomadura de pelo". "El desdoblamiento lleva bloqueado casi dos décadas, a pesar de que los propios técnicos del Principado ya lo calificaron como "necesario" en 2014", censura.

"Los sucesivos gobiernos socialistas han condenado a las Cuencas a una infraestructura saturada, ignorando incluso los mandatos de la Junta General del Principado, que ya en 2018 aprobó el inicio de los trámites para el tramo Sama - El Entrego", señala.

De Rueda ha destacado además que la moción del PP destaca que la AS-117 no solo sufre atascos diarios en puntos clave como Ciaño, Sotrondio o Pola de Laviana, sino que presenta una preocupante tasa de siniestralidad. El diputado ha recordado el "trágico" accidente ocurrido en 2024 en Langreo, en el que perdieron la vida dos miembros de la misma familia, señalándole como un punto de inflexión que no puede solucionarse únicamente con radares o reduciendo la velocidad a 80 kilómetros por hora.

"El desdoblamiento no es un capricho, es una necesidad vital para la seguridad de los vecinos y la competitividad de nuestras empresas. No podemos aceptar soluciones provisionales mientras otros territorios sí reciben inversiones estratégicas", concluye.